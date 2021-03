Il CEO di OnePlus Pete Lau ha appena parlato, in una recente intervista pubblicata sul canale dell’azienda, del nuovo comparto fotografico dei nuovi flagship in arrivo realizzato in cooperazione con il gigante della fotografia Hasselblad.

OnePlus: l’attenzione del brand verso la fotografia da mobile

OnePlus ha recentemente pubblicato un nuovo video intitolato “Behind the Lens” sul suo canale YouTube ufficiale. Nella clip, il CEO dell’azienda, Pete Lau, parla dell’importanza della fotografia mobile e ha speso due paroline in merito alla recente partnership commerciale ottenuta con Hasselblad. Per chi non conoscesse il marchio, sappiate che si tratta di un mostro sacro nel campo dei prodotti dell’imaging. Le camere del brand sono spettacolari, oltre che costosissime: parliamo di un livello super ultra Pro.

Tornando a OnePlus, il CEO e Chief Product Officer parla di come “la fotografia sia una parte essenziale dei suoi smartphone“. Il dirigente senior del gigante tecnologico cinese ha incluso anche una serie di commenti negativi riguardo ai suoi telefoni di punta della generazione precedente. Di fatto, sembra che gli utenti si siano lamentati ampiamente del modulo fotografico del flagship OnePlus 8T. L’uomo riferisce di sentire commenti del tipo:

È necessario migliorare il modulo della fotocamera su 8T, è uguale all’8. Un po’ deludente, oppure, Sento che quando scatto in un paesaggio il cielo non si fonde, i toni del blu (sono) troppo bassi; sarebbe fantastico se l’azienda aggiustasse ciò.

Potrebbe sembrare come un “autogoal” la suddetta dichiarazione ma, al contrario, appare come una mossa astuta e alquanto geniale. Il funzionario ha evidenziato tutto ciò per dimostrare come la società sia attenta ad ascoltare il feedback delle persone. Sembra che l’azienda voglia migliorare le prestazioni della fotocamera per la sua ultima serie di flagship in arrivo, la serie OnePlus 9. Giusto come “remind me“, Hasselblad è uno dei marchi leader nel mondo della fotografia. Quindi, è ovvio che il produttore di smartphone miri a migliorare il comparto fotografico dei nuovi prodotti grazie alla partnership con l’OEM svedese.

Come per OnePlus, si legge che “Hasselblad Camera for Mobile offrirà anche una migliore registrazione video HDR, oltre al supporto per l’acquisizione di video 4K 120FPS e 8K 30FPS“. La società ha inoltre aggiunto che lavorerà “con un vero campione per creare un nuovo punto di riferimento nella fotografia mobile“.

