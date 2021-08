OnePlus ha appena condiviso del nuovo materiale pubblicitario relativo alla colorazione bianca in arrivo per il suo ultimo flagship di punta, il OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9 Pro White: semplicemente bellissimo

All'inizio di quest'anno, OnePlus ha lanciato il suo smartphone di punta OP 9 Pro insieme ai modelli OP 9 e 9R. All'epoca, il dispositivo era stato annunciato in tre colorazioni: Morning Mist, Pine Green e Stellar Black.

L'opzione di colore bianca per l'ultimo smartphone di punta dell'OEM cinese non è mai stata rivelata, ma la società ha spoilerato l'arrivo della suddetta tinta per il telefono. Si vede che il marchio ha condiviso un video teaser in cui si afferma che il dispositivo sia “l'unico White 9 Pro personalizzato al mondo“.

Aggiunge anche che questo modello adotta una tecnologia AG a doppio strato o una trama a riflessione diffusa che rende il dispositivo caldo e garantisce un'esperienza senza impronte digitali quando si utilizza lo smartphone senza cover.

È stato confermato da OnePlus stessa che questa variante di colore bianco di OnePlus 9 Pro non sarà prodotta o venduta in serie. Ma non è ancora chiaro il motivo per cui l'azienda sta mostrando questo nuovo modello in questo momento se non ci sono piani per venderlo sul mercato.

Giusto come “remind me”, OP 9 Pro è dotato di un display QHD+ LTPO AMOLED da 6,7 ​​pollici con una risoluzione dello schermo di 3216 X 1440 pixel e una densità di pixel di 525PPI. Offre un pannello con frequenza di aggiornamento di 120Hz, coperto dalla protezione Corning Gorilla Glass.

Sotto il cofano, è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 costruito utilizzando il processo a 5 nm e ha GPU Adreno 660. Per quanto riguarda la fotocamera, c'è una configurazione della fotocamera posteriore quadrupla con il marchio Hasselblad. Sulla parte anteriore, c'è un sensore Sony IMX471 da 16 megapixel per scattare selfie e per le videochiamate.

L'ottica principale del telefono è una lente Sony IMX789 da 48 megapixel, abbinata a un'ottica Sony IMX766 da 50 megapixel. Gli altri due obiettivi includono un tele da 8 megapixel e un sensore monocromatico da 2 megapixel.

Viene fornito con una configurazione con doppio speaker stereo, una porta di ricarica di tipo C e un sensore di impronte digitali in-display ottico. Funziona con un'interfaccia personalizzata OxygenOS 11 basata su Android 11 ed è alimentato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la Warp Charge da 65W e la wireless charge da 50W.

