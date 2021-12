OnePlus 9/9 Pro si aggiornano: le novità dell'update

La fine del 2021 per OnePlus si conclude con il rilascio del firmware C.40 della OxygenOS 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. A distanza di pochi giorni dal rilascio di Android 12 con la OxygenOS 12 per l'attuale gamma di smartphone di fascia alta, il colosso cinese avvia il rollout ti un ulteriore aggiornamento pensato per migliorare ulteriormente la qualità del nuovo firmware.

OnePlus 9/9 Pro ricevono il firmware C.40 della OxygenOS 12

“Vogliamo ringraziarvi ancora per il feedback e le segnalazioni di bug che hai inviato“, sottolinea la nota pubblicata sul forum ufficiale. “Grazie a essi, siamo in grado di migliorare la tua esperienza con il software. Siamo lieti di condividere con te questa nuova versione che risolve alcuni dei problemi in sospeso“.

All'interno del nuovo firmware per OnePlus 9/9 Pro troviamo la correzione di un bug relativo alla connettività 5G e risolve alcuni problemi riscontrati da numerosi utenti durante l'installazione delle precedenti versioni di Android 12. Ecco il changelog completo:

Sistema Corretti i bug che impedivano l'installazione di aggiornamenti di sistema in alcune condizioni

Rete Corretto il bug che impediva la connessione alle reti 5G in alcune condizioni



Come sempre il nuovo firmware viene diramato a scaglioni in modo da valutare la qualità dell'aggiornamento ed eventualmente bloccarlo in caso di bug di una certa rilevanza. Gli utenti in possesso dei device possono controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello nelle Impostazioni di sistema.

