La serie Nord di OnePlus ha fatto il suo debutto lo scorso anno come line-up di telefoni economici di fascia media del noto OEM cinese. Con tre modelli presentati finora, sappiamo che la compagnia cinese dovrebbe espandere la serie nel corso dell’anno corrente. Adesso, grazie ad un noto insider, possiamo dare uno sguardo in anteprima al design dell’erede del Nord N10 5G.

OnePlus Nord N10 5G: cosa sappiamo?

Al momento, il nome ufficiale del telefono non è noto, ma secondo la fonte dei rendering, l’affidabile leaker Steve Hemmerstoffer (popolarmente noto come OnLeaks) il dispositivo ha nome in codice “Ebba”.

I rendering mostrano che il telefono assomiglia moltissimo al suo predecessore sul versante anteriore; il display è piatto, ha un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale e si dice che abbia le stesse dimensioni, ovvero 6,49 pollici. Sul retro si trovano le modifiche più rilevanti.

Il modulo fotografico è stato ridisegnato e assomiglia a quello di OPPO Find X3 Lite, ma dispone di meno lenti.

A differenza del modello uscito nel 2020 che ha quattro fotocamere posteriori, “Ebba” ne ha soltanto tre. Non conosciamo ancora le specifiche della suddette ottiche, ma vogliamo credere che le due camere da 2 Megapixel relative agli scatti macro e con bokeh attivo siano state sostituite da un unico grande sensore completo di tutto. Un altro cambiamento importante nel design è la nuova posizione dello scanner di impronte digitali. Il device 2021 ha il fingerprint montato sul lato destro del telaio in metallo mentre i tasti del volume, che ora sono due pulsanti separati, si ipotizza che siano allocati sulla sinistra. Ci dispiace deludere coloro che desiderano il silenziatore del volume, ma non ce n’è su questo dispositivo.

La foto mostra che il jack audio rimane e sarà posizionato in basso insieme alla porta USB-C e alla griglia per gli altoparlanti a tre fori. OnLeaks afferma che il pannello posteriore molto probabilmente sarà di plastica con una finitura lucida. L’insider ha anche fornito le dimensioni del telefono (162,9 x 74,7 x 8,4 mm).

Ci aspettiamo che il successore del midrange OnePlus Nord N10 sia un prodotto 5G-ready ma non sappiamo con quale chipset verrà commercializzato. Inoltre, non ci sono ancora notizie su quando verrà lanciato, ma considerando l’uscita dell’attuale device presente in listino, pare che dovremmo aspettare ancora diversi mesi prima che possa venire annunciato.

Siete in hype? Curiosi di vederlo?

