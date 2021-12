OnePlus 7 si aggiorna: ecco le novità per gli smartphone

A seguito dei numerosi aggiornamenti software rilasciati per OnePlus Nord, Nord 100, Nord CE e la ripartenza del rollout della OxygenOS 12 con Android 12 per OnePlus 9 e 9 Pro, il colosso cinese ha iniziato a rilasciare un aggiornamento per la serie OnePlus 7 con le patch di sicurezza di dicembre.

Arrivano le patch di sicurezza di dicembre per la serie OnePlus 7

Infatti, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro stanno ricevendo l'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.5.1 dal peso di 173 MB con le ultime patch di sicurezza aggiornate a questo mese.

Dalle informazioni condivise sul forum ufficiale di OnePlus, inoltre, scopriamo che le patch di sicurezza non sono l'unica novità presente all'interno del nuovo firmware. Il team di sviluppo dell'azienda, infatti, ha approfittato dell'update per introdurre anche ulteriori miglioramenti per il sistema operativo e non solo.

Ecco il changelog completo:

Sistema corretto un bug di WhatsApp che impediva di inviare e ricevere file multimediali aggiornamento delle patch di sicurezza al mese di dicembre miglioramento della stabilità generale del sistema



La OxygenOS 11.0.5.1 è attualmente in rilascio in India, Europa e altri mercati; se avete a portata di mano uno tra i device OnePlus sopracitati, potete controllare fin da subito la disponibilità dell'aggiornamento tramite l'apposito pannello delle impostazioni.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 7 : tutti i prezzi

26,90€: il prezzo offerto da Ebay è oggi la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto di un OnePlus 7.

Nella tabella successiva tutte le offerte disponibili.