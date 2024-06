OnePlus 13: una batteria più grande, ma senza ricarica wireless?

OnePlus 13 potrebbe non includere la ricarica wireless, nonostante la batteria da 6.000 mAh. È quanto afferma il noto leaker Digital Chat Station, uno tra gli informatori più conosciuti, che ha diffuso la notizia tramite un post pubblicato sul social media cinese Weibo.

Un top gamma “zoppo”

Nel suo post, il leaker ha parlato delle specifiche tecniche che – in teoria – vanterà il nuovo OnePlus 13: processore Snapdragon 8 Gen 4 e una capientissima batteria da 6.000 mAh che supporterà ricarica cablata da 100 W. “Cablata”, appunto, è la parola chiave: sembrerebbe infatti che il prossimo modello non supporterà la ricarica wireless.

Ripercorrendo la storia di OnePlus, l’ultimo modello a implementare la funzionalità è stato il OnePlus 12 (l’11, invece, no), che supporta ricarica wireless da 50 W. Comprensibile la delusione degli utenti, che si aspettavano un passo avanti, magari con qualche miglioria.

Il leaker ha condiviso ulteriori informazioni tecniche sulla prossima ammiraglia di OnePlus: il dispositivo sarà dotato di display AMOLED LTPO 2K 8T da 6,8 pollici, dunque abbastanza ampio. La fotocamera posteriore sarà aggiornata con un teleobiettivo da 50 megapixel (contro i 32 del modello precedente). Nessuna menzione, per ora, riguardo alle altre due fotocamere.

La finestra di lancio di OnePlus 13 è prevista per il quarto trimestre del 2024, quindi tra ottobre e dicembre. Stando alle specifiche finora mostrate, ci si aspetta un top gamma in tutto e per tutto. Fatta eccezione per la ricarica wireless: questo passo indietro dell’azienda potrebbe rimescolare le carte in tavola sul futuro del nuovo modello?