OnePlus 13, pochi giorni al lancio: conferme per il super processore

Il mese scorso, OnePlus ha confermato che il suo nuovo smartphone di punta, OnePlus 13, verrà lanciato entro la fine di ottobre. Adesso, emergono ulteriori dettagli su questo dispositivo.

OnePlus 13 in arrivo con a bordo Snapdragon 8 Gen 4?

Il presidente di OnePlus China, Li Jie Louis, ha confermato su Weibo che il telefono sarà dotato del “nuovo chip di punta Snapdragon”, probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 4, confermando la tradizione del marchio di utilizzare i SoC Snapdragon più avanzati per i suoi modelli di punta.

Un aspetto interessante di OnePlus 13 è che in Cina verrà fornito con Color OS 15, la skin software sviluppata da OPPO, mentre nei mercati internazionali dovrebbe esserci una versione leggermente modificata della OxygenOS, che si basa comunque su Color OS. Questo riflette la sempre più solida integrazione tra OnePlus e OPPO a livello di ecosistema software.

Li Jie Louis ha anche anticipato che OnePlus 13 segnerà un “grande balzo in avanti” in termini di prestazioni e fluidità. Questi miglioramenti saranno resi possibili non solo dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen 4 ma anche grazie alle tecnologie Tidal Engine e Aurora Engine, presenti in Color OS 15. Tidal Engine è pensata per offrire un aumento delle performance, mentre Aurora Engine si concentrerà sul miglioramento delle animazioni e della fluidità. Si prevede che queste tecnologie saranno integrate anche nelle versioni globali del telefono, mantenendo una sostanziale uniformità nell’esperienza d’uso tra i diversi mercati.

Per quanto riguarda il lancio, la società ha ribadito che OnePlus 13 verrà presentato entro la fine di ottobre, sebbene il debutto iniziale avverrà solo in Cina. Non conosciamo ancora la data specifica, ma è probabile che la presentazione avverrà dopo lo Snapdragon Summit, previsto dal 21 al 23 ottobre. Questo lancio segnerà un momento fondamentale per OnePlus, intenzionata a ritrovare una posizione sul mercato che negli ultimi anni è stata più volte messa in discussione da vendite poco entusiasmanti.