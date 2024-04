OnePlus 12R: a QUESTO PREZZO su Amazon è un vero e proprio AFFARE (anche in 12 rate)

Il OnePlus 12R cala di prezzo e, grazie a questa nuova offerta Amazon, si conferma uno degli smartphone più convenienti sul mercato. In questo momento, il dispositivo di OnePlus è disponibile al prezzo scontato di 588 euro, con possibilità di pagare anche in 12 rate. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo s conto è valido solo per un breve periodo di tempo.

OnePlus 12R è l’alternativa più economica ai top di gamma

Il OnePlus 12R è uno smartphone completo che non ha nulla da inviare ai top di gamma, grazie a prestazioni di livello assoluto. Lo smartphone di OnePlus è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (utilizzato da molti top di gamma del 2023) affiancato da 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.500 mAh, con ricarica rapida da 100 W.

Da notare anche la presenza di un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici, con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 120 Hz. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone è Dual SIM, ha il chip NFC e può contare anche su di un sensore di impronte digitali posizionato sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 12R al prezzo scontato di 599 euro invece di 699 euro, con possibilità anche di pagare in 12 rate mensili, senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.