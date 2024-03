OnePlus 12 in sconto con le Offerte di Primavera Amazon: nuovo MINIMO (-197€)

Il OnePlus 12 è protagonista delle Offerte di Primavera di Amazon, registrando un netto calo di prezzo. La versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 902 euro invece di 1.099 euro, beneficiando così di uno sconto di 197 euro. Lo smartphone, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto.

OnePlus 12 al minimo storico su Amazon

Il OnePlus 12 è dotato di una scheda tecnica davvero completa tra cui spicca il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato, nella versione in offerta, da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage.

Da notare anche la presenza di un ampio display Super Fluid AMOLED LTPO da 6,82 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.400 mAh, con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 50 W.

C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megpaixel, con OIS, sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e teleobiettivo da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, il OnePlus 12 è acquistabile al prezzo scontato di 902 euro, per la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Si tratta di uno sconto di 197 euro per lo smartphone, venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.