OnePlus 12 (16/512 GB): nuovo MINIMO STORICO su Amazon (-250€)

È il momento giusto per acquistare il OnePlus 12 nella variante top da 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di OnePlus è ora acquistabile al prezzo scontato di 849 euro invece di 1.099 euro, beneficiando così di 250 euro di sconto. Si tratta del nuovo minimo storico per questa variante. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 12: è il top di gamma da prendere

Il OnePlus 12 è il top di gamma giusto su cui puntare in questo momento. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, garanzia di prestazioni di livello assoluto. Il chip è affiancato da 16 GB di RAM, 512 GB di storage e da una batteria da 5.400 mAh, con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 50 W.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandagolare da 48 Megapixel e sensore teleobiettivo da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 12 16/512 GB con un prezzo scontato di 849 euro invece di 1.099 euro, con 250 euro di sconto rispetto al listino. L’offerta consente di completare l’acquisto dello smartphone al nuovo prezzo minimo storico. Per sfruttare la promozione basta premere sul box seguente. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.