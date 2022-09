OnePlus 11 Pro 5G: tornerà il selettore delle notifiche?

In queste ore sono trapelati dei nuovi rendering relativi al futuro flagship del brand cinese di Pete Lau. OnePlus 11 Pro 5G infatti, presenterà un modulo per la fotocamera ridisegnato e disporrà dello slider per le notifiche.

L’OEM asiatico infatti, ha svelato OnePlus 10 Pro 5G all’inizio di quest’anno in Cina. Il dispositivo è giunto nei mercati internazionali nei mesi a venire (marzo 2022) e oggi lo troviamo su Amazon all’incredibile cifra di 896,00€ con spedizione gratuita.

OnePlus 11 Pro 5G: ecco quello che sappiamo

Poche ore fa, il noto tipster e insider Digital Chat Station ha dichiarato che il brand stava lavorando ad un’ammiraglia con processore Snapdragon 8 Gen 2. Questo chip dovrebbe venir annunciato al prossimo Snapdragon Tech Summit di novembre. Ovviamente, il top di gamma di OnePlus sarà proprio l’11 Pro 5G prossimo al lancio.

Ora, negli ultimi report, scopriamo che SmartPrix, che ha collaborato con OnLeaks, ha condiviso un nuovo render del telefono basato sulle attuali indiscrezioni. Si dice che il render faccia riferimento al prototipo del device. Come notiamo, il terminale ha un modulo fotografico circolare totalmente ridisegnato, con all’interno tre sensori e un flash LED. Non manca il logo di Hasselblad che suggerisce che il marchio collaborerà ancora con la casa di Pete Lau.

Dai rendering notiamo che il dispositivo potrebbe presentare ancora l’inedito slider per le notifiche proprio come quello che abbiamo visto nei top di gamma precedenti. Tuttavia, OP 10R e 10T non lo presentano. Curioso, vero? Dai render dell’11 Pro poi, notiamo che il terminale potrebbe presentare una selfiecam posta nell’angolo a sinistra. Siamo molto curiosi di conoscerlo, anche se speriamo possa godere proprio di queste features.

Come detto, il modello di inizio anno si trova a 869,00€ su Amazon con spedizione gratuita. Fate presto perché è un ottimo prezzo per un modello davvero interessante.

