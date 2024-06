OnePlus 11 (16/256 GB): nuovo MINIMO su Amazon, ora è un affare

Il OnePlus 11 è protagonista di una nuova offerta Amazon, diventando, sempre di più, un best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone potente e in grado di offrire prestazioni elevate. Il dispositivo è ora disponibile al prezzo scontato di 585 euro, nella versione con 16 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate.Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 11: ora è un best buy su Amazon

Il OnePlus 11 è lo smartphone da prendere oggi. La scheda tecnica non ha punti deboli. Tra le specifiche, infatti, troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 14, personalizzato dalla OxygenOS 14. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e sensore teleobiettivo da 32 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 11 16/256 GB al prezzo scontato di 585 euro e con possibilità di pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Si tratta di un nuovo minimo storico da cogliere al volo: lo smartphone in questo momento è un vero affare. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.