OnePlus 10R avrà il processore Dimensity 8100 Max

Secondo quanto si apprende, sembra che il futuro OnePlus 10R arriverà sul mercato con un inedito processore di MediaTek: sarà una variante “Max” dell'attuale Dimensity 8100.

La compagnia cinese ha intenzione di svelare OP 10R il prossimo 28 aprile nel mercato domestico indiano; non sappiamo se arriverà in Europa, ma onestamente lo speriamo. Dovrebbe essere un rebrand del nuovo Ace che arriverà in Cina il 21 aprile che, a sua volta, sarà il rebrand del Realme GT Neo3.

OnePlus 10R: simile all'Ace, ma non identico

Si dice che dovrebbe avere, al contrario delle aspettative, un inedito processore Dimensity 8100 Max; stiamo parlando di un SoC leggermente più prestante, ma non è chiaro quali saranno le differenze fra i SoC di MediaTek.

Il modello vanilla sarà una soluzione octa-core con 4 core ad alte prestazioni (i Cortex A78 con 2,75 Ghz), quattro core leggeri Cortex A55 con clock a 2,0 GHz. La GPU invece, sarà una Mali-G610 MC6 e APU MediaTek 580.

Sul telefono in questione, sappiamo che sarà un'ammiraglia low-cost, un cosiddetto flagship killer; il device è stato avvistato online ma dovrebbe avere il supporto per la fast charge SuperVOOC da 150W con una batteria da 4500 mAh. Si potrà caricamente completamente in soli 17 minuti. Ci dovrebbe essere un'iterazione con 5000 mAh con fast charge cablata da 80W.

Fra le altre specifiche sappiamo che troveremo un pannello AMOLED E4 da 6,7 ​” con risoluzione Full-HD+. Non di meno, disporrà di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e del supporto per l'HDR10+. Fra le altre cose, dovremmo trovare fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1.

Sul fronte fotografico presenterà una tripla lente con sensore principale da 50 MP e snapper per le videocall da 16 MP. Infine, dovrebbe presentare Android 12 con skin OxygenOS al seguito.

L'azienda toglierà i veli al device fra pochissimi giorni; restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.