OnePlus 10 si mostra online: potrebbe arrivare presto

Il nuovo OnePlus 10 standard ha il nome in codice “Project Ovaltine”; secondo le indiscrezioni, il suo debutto potrebbe essere dietro l’angolo. Questo è quanto affermato da un noto insider del web. Curiosa questa notizia, visto che finora si erano perse le tracce del suddetto smartphone. Tra l’altro, la compagnia ha presentato di recente il OnePlus 10R e si diceva che sarebbe stata questa l’ammiraglia low-cost per la prima metà dell’anno. Non di meno, si vocifera che l’azienda volesse riportare in auge la serie “T” a fine anno.

Ad ogni modo, il leakster Yogesh Brar ha affermato che il nuovo OnePlus 10 vanilla è prossimo al debutto; ecco tutto quello che sappiamo in rete.

OnePlus 10: tutto quello che sappiamo

Stando alle informazioni trapelate sul web, il dispositivo arriverà sul mercato entro la fine di luglio. Dovrebbe godere del processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Non ci sarà la versione Plus dello stesso che, secondo quanto si afferma, sarà esclusiva del modello Ultra e del prossimo 10T. Il report di Brar va in conflitto con le indiscrezioni rivelate da Max Jambor in passato. Quest’ultimo infatti ha ribadito più volte che OP 10T 5G sarebbe stato l’unico top di gamma per il 2022, oltre al 10 Pro già uscito, si intende. A proposito, questa ammiraglia la portate a casa a soli 999,00€ con spedizione gratuita.

Non c’è che dire: la line-up del brand di Pete Lau sta affrontando una grossa crisi interna; da quando ha deciso di gettarsi nel mercato consumer, uscendo dalla nicchia dei soli flagship killer, sembra aver perso la sua identità; o meglio, questo è quello che pensano i fan fedelissimi del marchio.

OnePlus 10* (Project Ovaltine) another Snapdragon 8 Gen 1 smartphone — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 8, 2022

Ad oggi, i dettagli sul nuovo OnePlus 10 sono molto pochi; se dobbiamo credere a quello che abbiamo letto, sappiamo che il telefono sfoggerà uno schermo AMOLED di tipo LTPO di seconda generazione da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+. Ipotizziamo la presenza di una batteria da 4800 mAh e di ottiche realizzate da Hasselblad.

