OnePlus 10R si aggiorna con un fiume di ottimizzazioni e non solo

Mentre OnePlus Nord 2T è ormai stato interamente svelato da un incredibile video leak, il colosso cinese è impegnato più che mai nel rilascio di aggiornamenti software pensati per migliorare la OxygenOS 12: in queste ore un nuovo update è disponibile per il modello OnePlus 10R con la versione A.03 della personalizzazione Android basata su Android 12.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate dalla compagnia sul proprio forum ufficiale, lo smartphone sta ricevendo il nuovo update in queste ore con un gran numero di correzioni e fix.

OnePlus 10R riceve il firmware A.03 della OxygenOS 12: tutti i dettagli

Ecco il changelog completo dell’aggiornamento della OxygenOS 12 attualmente in fase di rilascio:

Sistema Ottimizzazione circa la compatibilità della connessione OTG Ottimizzazione dell’esperienza utente e del consumo di energia in alcuni scenari Correzione di un problema che causava l’interruzione della connessione al computer durante il trasferimento di file di grandi dimensioni Correzione di un problema che causava un comportamento anomalo del display nella modalità AOD (Always-on Display) Correzione di un problema relativo alla luminosità del display durante lo sblocco del telefono tramite il sensore di impronte Miglioramento della stabilità del sistema

Fotocamera Ottimizzazione della definizione delle foto ritratto scattate con la fotocamera posteriore



Come accade praticamente da sempre con gli aggiornamenti software di OnePlus, l’update in questione è attualmente in fase di rilascio a scaglioni: sarà inizialmente disponibile solo per una piccola percentuale di utenti per evitare la propagazione di eventuali bug critici sfuggiti durante la fase di test interno. Pertanto, potrebbero passare alcune settimane prima che l’update raggiunga tutti i device compatibili; i più impazienti, però, possono procedere a installare manualmente la build seguendo il link presente in fonte alla nostra news.

