OnePlus 10 Pro, parte il test privato della beta di Android 13

A distanza di giorni dall’arrivo della seconda beta di Android 13 per OnePlus 10 Pro, il team ufficiale del colosso cinese ha ufficialmente dato il via alla fase della beta privata della OxygenOS 13 per l’ultimo top di gamma di OnePlus.

A differenza della beta pubblica e della versione stabile del nuovo sistema operativo, la beta privata rappresenta la migliore soluzione per testare in anteprima di diverse settimane l’eventuale arrivo di nuove feature realizzate dal team di sviluppo della OxygenOS.

Parte la beta privata di Android 13 con la OxygenOS 13 per OnePlus 10 Pro

Ovviamente il prezzo da pagare è piuttosto alto: essere disposti a utilizzare quotidianamente un OS potenzialmente prono a blocchi, crash e bug. Al momento, come sottolinea il thread di annuncio ufficiale sul forum OnePlus, la compagnia è alla ricerca di 200 volontari per entrare a far parte del team che avranno modo di testare la beta privata di Android 13 e aiutare il team di sviluppo a correggere bug e implementare le eventuali nuove feature che troveranno posto nella versione stabile e finale della OxygenOS 13.

Ecco i requisiti per partecipare alla beta privata di Android 13 con la OxygenOS 13:

Possedere lo variante dello smartphone OnePlus commercializzata in India

Essere un utente molto attivo sulla Community di OnePlus

Sei disponibile a comunicare costantemente con il team di OnePlus su Telegram eventuali bug/suggerimenti

La versione privata della beta di Android 13 non la versione stabile; sei disponibile a tollerare con pazienza e dedizione eventuali instabilità e bug causati dal sistema operativo.

Non è ancora chiaro quando OnePlus renderà disponibile la versione stabile della OxygenOS 13 ma, considerando la timeline ufficiale di arrivo di Android 13, prevediamo che OnePlus 10 Pro riceverà l’aggiornamento al nuovo OS mobile durante il Q4 di quest’anno. In attesa di scoprire quali sono le novità presenti nella OxygenOS 13, vi segnaliamo che l’ottimo OnePlus 10 Pro è in offerta su Amazon al minimo storico.

