OnePlus 10 Pro, arriva la seconda beta di Android 13: tante le novità

A distanza di poco più di un mese dall’arrivo della prima beta di Android 13 per OnePlus 10 Pro, recentemente il colosso cinese ha avviato il rilascio della seconda beta di Android 13 per lo smartphone Android di fascia alta.

In base alle prime indicazioni fornite sul forum ufficiale di OnePlus da parte di chi ha installato il nuovo firmware, scopriamo che la compagnia ha introdotto diverse novità anche se sono ancora presenti un gran numero di bug che potrebbero compromettere l’utilizzo del device.

Arriva la seconda beta di Android 13 per OnePlus 10: molte le novità ma occhio ai bug

Ovviamente il firmware in questione continua a essere indicato agli sviluppatori e a chi non teme di installare un sistema operativo evidentemente non ancora pronto per un utilizzo quotidiano; inoltre, OnePlus si aspetta che gli utenti rilascino indicazioni dettagliate circa la presenza di nuovi bug e inviino feedback su alcune migliorie da introdurre per migliorare l’esperienza di utilizzo generale.

Scopriamo tutte le novità presenti nel nuovo firmware:

Sistema Corretto un bug che non mostrava l’utilizzo del traffico dati Corretto un crash dovuto all’attivazione/disattivazione della connessione 5G Corretto un bug che non consentiva l’accesso ai programmi in background Aggiornamento alle patch di sicurezza di maggio 2022

Fotocamera Ottimizzazione della fase di scatto della fotocamera e dell’esperienza utente

Bug noti La UI potrebbe mostrare qualche problema Il playback della musica non può essere messo in pausa con le cuffie Alcuni problemi utilizzando le gesture con il display spento Nessuna risposta al tap sul tasto per le video chiamate La luminosità automatica potrebbe funzionare male Crash durante la personalizzazione dell’animazione di sblocco con le impronte Lag causati dal cambio della frequenza di aggiornamento del display Alcune applicazioni potrebbero non essere più disponibili dopo l’aggiornamento



