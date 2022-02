OnePlus 10 Pro riceve un aggiornamento: ecco le novità

In queste ore OnePlus ha iniziato il rilascio di un aggiornamento software molto importante per OnePlus 10 Pro. Il top di gamma del colosso cinese, infatti, secondo le informazioni pubblicate in rete, sta ricevendo il firmware ColorOS 12 A.09 con un peso differente da utente a utente, ma in tutti i casi con lo stesso changelog che introduce alcune interessanti novità e va a correggere diversi bug scoperti a seguito del suo annuncio.

OnePlus 10 Pro riceve l'aggiornamento ColorOS 12 A.09

La funzionalità forse più importante di questo update è l'introduzione del supporto al refresh del display a 1 Hz quando è attiva la modalità Always-on Display: con questa feature il device consumerà ancora meno energia quando è con lo schermo bloccato e mostra l'ora e le notifiche in arrivo.

Ecco il changelog complessivo:

Fotocamera Ottimizzazione dell'effetto sfocato nelle foto ritratto Ottimizzazione del bianco nelle foto selfie con alcune applicazioni di terze parti Ottimizzazione degli scatti in condizioni di scarsa luminosità

Sistema Ottimizzazione del sistema Ottimizzazione del gaming e correzione di alcuni bug sporadici Introduzione della modalità 1 Hz AOD

Bluetooth Ottimizzazione della compatibilità con dispositivi Bluetooth

Rete Ottimizzazione della velocità e della stabilità del Wi-Fi



Gli utenti muniti del device potranno controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni generali.