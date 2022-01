OnePlus 10 Pro è UFFICIALE, finalmente

Dopo aver stuzzicato la fantasia dei fan per giorni, l'OEM di Pete Lau ha lanciato ufficialmente OnePlus 10 Pro in Cina. L'ultimo smartphone di punta del marchio è il successore del top di gamma dell'anno scorso. Diamo un'occhiata a tutto ciò che ha da offrire.

Specifiche e caratteristiche di OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro prende spunto dal design dalla serie Samsung Galaxy S21 e Xiaomi Mi 11 Ultra. L'alloggiamento in metallo della fotocamera si fonde con il telaio come sui vecchi top di gamma coreani. Inoltre, ha sensori della fotocamera di grandi dimensioni come sui modelli di punta dell'OEM cinese. Mantiene anche il caratteristico cursore per l'audio e il pannello in vetro posteriore opaco dei suoi predecessori. Parlando di dimensioni, misura 163 x 73,9 x 8,5 mm e pesa 200,5 g.

Il dispositivo sfoggia un display AMOLED LTPO di seconda generazione da 6,7 ​​pollici (flessibile) con supporto per refresh rate variabili (da 1Hz a 120Hz). Questo pannello curvo ha una risoluzione di 3216 x 1440 pixel (QHD+), 525 PPI, un foro nell'angolo in alto a sinistra e un sensore di impronte digitali sullo schermo. Altre specifiche dello schermo includono 1300 nits di luminosità di picco, rapporto di contrasto 5000000:1, rapporto di aspetto 20,1:9, rapporto schermo-corpo del 92,7% e protezione Corning Gorilla Glass Victus.

Il telefono è alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a RAM LPDDR5 e memoria UFS 3.1. È il telefono di debutto per la ColorOS 12.1 basata su Android 12. L'ultima versione del sistema operativo mobile di OPPO offre funzionalità come HyperBoost (per i giochi) e altro ancora.

Per quanto riguarda l'ottica, il flagship ospita una configurazione a tripla lente sul retro. Questo sistema include un sensore primario Sony IMX789 da 48 MP con OIS, un Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP con un'unità ultra grandangolare a 150° e un teleobiettivo da 8 MP 3,3x con OIS. Per selfie e videochiamate, sul frontale è presente un sensore Sony IMX615 da 32 MP. Tutte queste fotocamere sono state messe a punto da Hasselblad con funzionalità come Hasselblad Natural Color Optimization 2.0, XPan Mode e altre ancora.

Altre caratteristiche sono: il modem per la connettività 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, GNSS, NFC, USB Type-C (USB 3.1), il motore di vibrazione lineare dell'asse x e altoparlanti stereo doppi con supporto per Dolby Atmos.

Ultimo ma non meno importante, il dispositivo riceve energia da una batteria da 5.000 mAh. Questa cella può essere riempita con la ricarica rapida via cavo SuperVOOC da 80 W o con la ricarica wireless rapida AirVOOC da 50 W. Ha anche il supporto per la ricarica wireless inversa. OnePlus 10 Pro sarà venduto al dettaglio ai seguenti prezzi in Cina:

8 GB + 128 GB – ¥ 4.699 ($ ​​737);

8 GB + 256 GB – ¥ 4.999 ($ ​​785);

12 GB + 256 GB – ¥ 5.299 ($ ​​832).

Gli acquirenti possono usufruire del telefono nell'opzione di colore Black Out o All things Green. Sarà in vendita dal 13 gennaio. L'azienda deve ancora rivelare la data di lancio globale del nuovo flagship; vi terremo aggiornati.