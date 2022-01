OnePlus 10 Pro arriverà con ColorOS 12.1: quali novità ci attendono?

In questi giorni non si parla d'altro che di OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro, e la compagnia sta cavalcando l'hype del momento svelando sempre più informazioni sui nuovi device, tra cui una legata a ColorOS 12.1. Infatti, mentre OPPO svela la timeline ufficiale di rilascio di ColorOS 12 da qui fino al mese di marzo, il colosso cinese annuncia che OnePlus 10 Pro arriverà sul mercato con la versione 12.1 di ColorOS basata su Android 12.

OnePlus 10 Pro monterà ColorOS 12.1

A conti fatti, il nuovo smartphone di fascia alta di OnePlus sarà il primo device in assoluto a montare questa nuova versione di ColorOS che, seppure ancora avvolta dal mistero, sappiamo potrà contare su di una specifica funzionalità legata al gaming chiamata “HyperBoost“. Prendendo per buone le informazioni svelate nel post ufficiale, inoltre, scopriamo che la feature non sarà esclusiva del nuovo flagship di OnePlus ma troverà posto su tutti i device che riceveranno l'update a ColorOS 12.1.

Secondo gli ultimi rumor su OnePlus 10 Pro, il device di fascia alta monterà un display AMOLED da 6.78 pollici con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz, una fotocamera frontale da 32 MP, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accoppiato a RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, ricarica rapida SuperVOOC a 80 W e fotocamera posteriore tripla con sensori da 48 + 50 + 8 MP con OIS.

C'è ancora tanto da scoprire su ColorOS 12.1: siamo certi che avremo occasione di parlare nuovamente delle feature esclusive in questi giorni che ci separano dal lancio del nuovo flagship di OnePlus.