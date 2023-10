OnePlus 10 Pro 5G: con un prezzo così non puoi ignorarlo (solo 579€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone Android top di gamma del colosso cinese di Pete Lau davvero straordinario; ci riferiamo ovviamente al potentissimo OnePlus 10 Pro 5G, il top di gamma del 2022 dell’azienda. Prima di addentrarci nella sua disamina, vi ricordiamo il prezzo a cui viene venduto oggi: solo 579,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un costo veramente irrisorio per un’ammiraglia del genere, capace di fare di tutto, con un chipset premium, un design mozzafiato e un comparto fotografico di fascia alta con lenti coadiuvate dal software di Hasselblad. Noi vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione se siete interessati. Non lasciatevelo sfuggire; a questa cifra è difficile trovare di meglio.

OnePlus 10 Pro 5G: ammiraglia assoluta senza compromessi

OnePlus 10 Pro 5G dunque, si presenta come una vera forza portante della telefonia mobile: costa poco per quel che offre e il modello in sconto poi, dispone di 12 GB di RAM e di ben 256 GB di storage su memorie UFS rapide. La batteria dura tantissimo con una singola carica e ciò significa che non dovrete ricaricarlo spesso. Ad ogni modo, la fast charge via cavo e quella wireless sono rapidissime, quindi non dovrete temere nulla. Il chipset interno invece, è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, con tanto di modem 5G al seguito. Ottime le fotocamere con sensori avanzati da 50 megapixel (con OIS) che girano video di livello cinematografico e possono scattare fotografie assurde anche al buio.

Il meraviglioso OnePlus 10 Pro 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di soli 579,00€, spese di spedizione incluse. Noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire: a questa cifra infatti, è un vero portento. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Siate veloci e prendetelo adesso: il modello in sconto è quello verde con 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

