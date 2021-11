OnePlus 10: l'azienda non vede l'ora di svelarli

Durante gli anni, OnePlus organizza diversi eventi speciale in primavera o in estate per presentare la nuove generazione di ammiragli o midrangee. In autunno, era consuetudine rilasciare la versione T, una versione aggiornata dell'ammiraglia. Ma ora la società ha dichiarato che le cose stanno per cambiare. Ha abbandonato la serie T quest'anno e lancerà OP 10 prima del previsto.

OnePlus 10: facciamo il punto

È stato riferito che la serie OnePlus 10 debutterà a gennaio del prossimo anno. È vero, i nuovi dispositivi debuttano inizialmente nel mercato cinese e dopo un paio di mesi entrano nel mercato globale. Se questa previsione si dovesse avverare, OP 10 e 10 Pro dovrebbero essere in prima linea tra i terminali aventi la nuova piattaforma di punta Snapdragon 8 Gen1.

Ci sono già voci in rete secondo cui OnePlus 10 Pro riceverà uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione QuadHD+, RAM LPDDR5 da 8/12 GB, memoria di archiviazione UFS 3.1 da 128/256 GB e batteria da 5000 mAh con un potenza di ricarica rapida di 125 W.

La risoluzione della snapper frontale sarà di 32 megapixel e la camera principale riceverà tre sensori da 48 + 50 + 8 megapixel. Lo smartphone eseguirà OxygenOS 12 (al di fuori della Cina) basata su Android 12.

Nonostante manchi ancora molto tempo prima dell'annuncio dei nuovi flagship, abbiamo più volte avuto motivo di parlare del nuovo prodotto. Diversi render sono stati svelati dal famoso insider della rete @OnLeaks, che ha postato in rete delle immagini che mostravao il design dell'ammiraglia.

Grazie a loro, abbiamo appreso che la camera principale dello smartphone sarà composta da tre componenti e non ci sarà posto per un modulo periscopico. L'insider di Ice Universe lo ha confermato oggi e ha rivelato che OP 10 Pro offrirà un teleobiettivo “normale” con zoom ottico 3,3x e digitale 30x. L'azienda continuerà a collaborare con Hasselblad per migliorare le capacità fotografiche dei futuri smartphone di punt.