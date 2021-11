OnePlus 10 Pro: TUTTO quello che c'è da sapere

Le specifiche del nuovo OnePlus 10 Pro rivelano che il device avrà un display AMOLED da 6,7 ​​pollici QHD+ 120Hz, SoC Snapdragon 8 Gen1, 12 GB di RAM e molto altro ancora.

OnePlus 10 Pro: le specifiche tecniche

Il brand cinese di Pete Lau ha lavorato sul suo smartphone di punta di prossima generazione e i rendering del prossimo OnePlus 10 Pro sono già emersi online. Ora abbiamo informazioni sulle specifiche principali del telefono.

Secondo l'ultima perdita proveniente da 91Mobiles, lo smartphone in questione sarà dotato di un display Quad HD+ AMOLED curvo da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un singolo foro sul lato sinistro dello schermo, simile al suo predecessore.

Sotto il cofano, il dispositivo verrà alimentato dall'imminente chipset Qualcomm Snapdragon Gen1 di punta, che in precedenza si diceva che avesse il moniker Snapdragon 898. Dovrebbe disporre di 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, con supporto per uno slot per schede microSD per espandere la capacità.

Il nuovo rapporto rivela che il telefono presenterà una configurazione a tripla lente con marchio Hasselblad sul retro composta da un sensore grandangolare da 48 megapixel, un obiettivo ultra-wide da 50 megapixel e un teleobiettivo da 8 MPX.

Sul lato anteriore, il device avrà uno snapper frontale da 32 megapixel, un bell'upgrade rispetto al solito snapper da 16 megapixel. Si dice che esegua l'ultimo sistema operativo Android 12 con OxygenOS 12. Il telefono verrà alimentato da una batteria da 5.000 Amh e si dice che disponga di un supporto per la ricarica rapida da 125 W.

Dulcis in fundo, OnePlus 10 Pro verrà lanciato ufficialmente in Cina entro la fine di gennaio o all'inizio di febbraio. Successivamente, il terminale dovrebbe diventare ufficiale a livello globale a marzo o aprile.