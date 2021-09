OnePlus ha rilasciato la sua serie di punta OP 9 con un leggero anticipo rispetto alla sua classica roadmap. Invece di puntare al secondo trimestre, la società ha deciso di introdurre la nuova gamma di flagship a marzo. Fra le novità più rilevanti del 2021, citiamo il terzo device della famiglia di flagship di quest'anno, il OnePlus 9R. Questo prodotto è stato venduto solo in India e in Cina e sfoggia un meraviglioso chipset Snapdragon 870 Dopo sei mesi, sembra che la compagnia si stia preparando per svelare il successore di questo articolo. Non di meno, nel frattempo stanno emergendo i primi dettagli relativi ai OnePlus 10 next-gen-

OnePlus 10: facciamo il punto

La serie OnePlus 10 è probabilmente lontana diversi mesi dalla sua uscita. Tuttavia, l'informatore Yogesh Brar ha già alcune curiosità da condividere sulla serie di punta. Secondo lui, i nuovi telefoni arriveranno come “modelli aggiornati della serie 9”. Pertanto saranno molto simili nel design agli attuali flagship presenti in commercio. La gamma 2022 verrà lanciata nel primo trimestre del prossimo anno.

Questa non sarebbe la prima volta che i nuovi flagship OnePlus adottano un design “già visto”. Se ricordate, OP 8 e 8 Pro condividevano alcune chicche estetiche con i terminali del 2019. La più grande differenza riguardava l'assenza di un modulo fotografico pop-up.

Detto questo, potremmo vedere il marchio di Pete Lau intraprendere un percorso simile in termini estetici con la nuova serie OnePlus 10, ma ciò non significa che non ci sarà innovazione. Tuttavia, l'OEM probabilmente adotterà un design rettangolare per il modulo fotografico principale.

Inoltre, l'informatore ha parlato anche dei nuovi midrange Nord in arrivo. Peccato però che non sono state menzionate le specifiche tecniche su questi terminali e non abbiamo nemmeno dettagli su quando avverrà il debutto ufficiale.

Riteniamo che probabilmente la presentazione dei nuovi midrange potrebbe essere ad ottobre, ma vi invitiamo a prendere la suddetta ipotesi con “un pizzico di sale”.

