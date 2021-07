All'inizio di quest'anno, la serie OnePlus 9 è stata lanciata come linea di punta dell'azienda nel 2021. Mentre la società è nota per presentare anche un modello facente parte della gamma “T” nel secondo semestre dell'anno, un informatore ha precedentemente suggerito che a settembre potrebbe non esserci un OnePlus 9T. Quindi, potremmo dover aspettare la prossima serie di gen 10 che verrà lanciata nel 2022.

OnePlus 10: sarebbe un sogno se fosse così

Ma ora, secondo un rapporto LetsGoDigital, il graphic designer Jermaine Smit, alias ConceptCreator, non ha voluto aspettare e ha rilasciato il suo concept relativo al nuovo OnePlus 10 Pro. Smit ha anche caricato un video render sul suo canale YouTube. Stando a quanto si osserva dal video, il modello di fascia alta sarà dotato di un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione 3216x1440px con frequenza di aggiornamento elevata di 120Hz. Tenete presente che questo è solo un concept fatto da un fan/designer e non riflette quelle che saranno le effettive caratteristiche del dispositivo.

In particolare, il modello concettuale sembra persino sfoggiare una fotocamera sotto il display. Inoltre, possiamo osservare un display con bordi curvi ai lati dove è visibile anche il cursore per il silenzioso. Secondo Jermaine, il concept OnePlus 10 Pro arriva anche con un'elegante finitura in ecopelle. Sul retro, è possibile osservare un grande modulo fotografico circolare con due sensori di immagini principali.

Il concept 10 Pro di Smit sfoggia un sensore da 108 megapixel abbinato a un potente flash allo xeno. È interessante notare che anche il modulo ad anello sembra essere ispirato alla fotocamera analogica Hasselblad 500c del 1957. ConceptCreator immagina anche la nuova ammiraglia con un obiettivo bionico.

Sebbene OnePlus non sia noto per essere un leader di classe nella settore fotografico per smartphone, il suo contratto di tre anni con Hasselblad è un indicatore della sua crescente attenzione alle prestazioni della camera dei suoi prodotti. Siamo curiosi di vedere quali saranno le prossime novità in merito.

