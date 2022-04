OnePlus 10: arriveranno due versioni diverse? (RUMOR)

Secondo quanto si apprende, sembra che OnePlus 10 sia ora in test presso la compagnia; fra le notizie principali, si scopre che l’azienda sta testando appunto, due versioni completamente differenti su più fronti.

Ricordiamo che la compagnia ha svelato proprio poche ore fa OP Ace in Cina, un flagship killer con Dimensity 8100 che è prossimo ad approdare sul mercato come OnePlus 10R. Ora, dall’ultimo report emerso sul web, scopriamo che Pete Lau sta lavorando ad un altro prodotto: la versione vanilla della gamma 10.

OnePlus 10: due SoC differenti, a quanto pare

A riportare le nuove indiscrezioni ci pensa il portale di Digit che cita il famoso tipster OnLeaks. Dal report scopriamo che arriverà in due versioni, o meglio: ci saranno due SoC differenti. Questa mossa ricorda molto quella di Samsung con i suoi flagship.

Dai test trapelati, si scopre che i modelli in prova hanno un processore Dimensity 9000 e uno Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Non sappiamo se l’azienda sta scegliendo uno dei due chipset o se li commercializzerà entrambi. Ad ogni modo, manca ancora un po’ di tempo al debutto di questa ammiraglia. Ipotizziamo che saranno spediti sul mercato a partire dall’ultimo trimestre dell’anno.

Cosa sappiamo ad oggi?

Dalle indiscrezioni emerse sul web scopriamo che il terminale avrà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e molto altro ancora. Come il Pro, dovrebbe disporre di un LTPO 2.0 con frequenza variabile.

Il device avrà 8 o 12 GB di RAM e memorie veloci da 128 o 256 GB; non di meno, avrà Android 12 con OxygenOS 12. La batteria sarà da 4800 mAh e godrà della ricarica cablata SuperVOOC da 150W svelata da OPPO al MWC 2022.

Sul fronte fotografico, OnePlus 10 dovrebbe vantare tre lenti; la principale potrebbe essere da 50 Megapixel, le altre due invece, da 16 e da 2 Mpx. Come gli altri gadget, anche questo presenterà il software di Hasselblad. Anteriormente infine, ci sarà una selfiecam da 32 Mpx.