OneOdio A10, qualità a basso costo: vibrazioni Hi-Res e lunga durata

Ci siamo seduti a scrivania per i soliti lavori quotidiani, ci siamo infilati un paio di cuffie, due tap per la connessione Bluetooth immediata e si è avviata la playlist dei preferiti. Cosa è successo poi? Che ci si è trovati a saltellare sulla sedia, sbraitando di Aerosmith e Radiohead – e la fortuna è che lo smart working ha isolato questa scena ad una stanza senza nessuno da disturbare. Dopo un paio d’ore di immersione, è venuto il momento di togliersi le cuffie OneOdio A10 ed iniziare ad analizzare cosa fossero davvero e come avessero potuto contribuire a creare un contesto tanto piacevole.

Una bella scoperta, insomma. Ovviamente è bastato un giro su Amazon per farsi strizzare l’occhiolino dal prezzo: la seconda piacevole sorpresa è arrivata da questo aspetto, inevitabilmente basilare per ogni giudizio successivo (e occhio allo speciale codice sconto disponibile a fondo articolo!). Il naming avrebbe potuto disturbare la disamina, invece la piacevolezza di questa esperienza ha spazzato via rapidamente ogni preconcetto. Ora non resta quindi che infilarsi di nuovo le OneOdio A10 e proseguire con un’analisi compiuta di cosa sono in grado di proporre queste cuffie che fin dal primo impatto si sono dimostrate vincenti.

OneOdio A10

OneOdio è chiaramente una traslitterazione di quella che è la fonetica di “One Audio“: di qui la sfumatura che potrebbe generare dubbi per chi anteponesse un’interpretazione italiana del brand. Ma basta appoggiare i morbidi padiglioni alle orecchie per chiudere rapidamente questa disquisizione e mettersela alle spalle, entrando rapidamente in una dimensione parallela fatta di note, di musica, di vibrazioni.

Qualità Hi-Res

Una dimensione fatta di vibrazioni, e sono vibrazioni che arrivano tutte nel profondo. Per sentirle bisogna scorrere una playlist sufficientemente completa, perché è soltanto cambiando generi e tonalità che si può mettere alla prova uno strumento come le A10. Il primo giudizio positivo, quindi, giunge proprio nel merito: non è facile trovare suoni tanto nitidi e bassi tanto incisivi su dispositivi di questa fascia di prezzo. Siamo infatti in una fascia in cui troviamo anche gli auricolari (di media gamma), per i quali l’esperienza d’ascolto è sicuramente ben inferiore rispetto a quella con le OneOdio A10.

Immagini

A far bella mostra sulla confezione c’è un logo che la dice lunga sulla qualità che ci si può attendere dal prodotto. Si tratta del logo giallo “Hi-Res Audio" (uno standard Digital Entertainment Group, Consumer Electronics Association e The Recording Academy), per la cui adozione occorre rispettare specifiche prerogative. I prodotti Hi-Res Audio, infatti, prevedono una compressione “lossless", con riproduzioni ad una frequenza di campionamento maggiore di 44,1 kHz o 16bit (ossia quella del tradizionale Compact Disc). Utilizzare le OneOdio A10, insomma, significa posizionarsi su un livello qualitativo certificato, avendo una riprova oggettiva della bontà dell’audio ricevuto nei padiglioni: una maggior ricchezza di dettagli e una maggior ampiezza dinamica aprono la strada ad una esperienza più profonda ed immersiva.

ANC

Una ulteriore riprova delle valide prestazioni delle cuffie OneOdio sta nel pulsante ANC disponibile sotto l’auricolare sinistro. Il click attiva, in sequenza:

rimozione dei rumori esterni

modalità trasparente , con la cancellazione dei rumori attentuata per consentire di seguire discussioni in prossimità e rumori improvvisi

, con la cancellazione dei rumori attentuata per consentire di seguire discussioni in prossimità e rumori improvvisi disattivazione della rimozione dei rumori esterni

Per questa prova abbiamo infilato le OneOdio ad una collega, chiedendole di premere il pulsante mentre noi le avremmo spiegato di cosa si trattasse. Ad ANC attivo, ecco lo sguardo di sorpresa e la domanda “che cuffie sono queste?“. Bingo: quando la sorpresa è condivisa, la buona impressione è confermata.

Le OneOdio A10 mettono a disposizione una tecnologia Hybrid Active Noise Cancelling che riesce a filtrare fino al 95% delle basse frequenze ambientali, riuscendo ad ottenere un isolamento importante rispetto all’ambiente circostante. Provare per credere: basterà battere le mani provando le differenti modalità ANC per vivere in prima persona la grande differenza tra i tre differenti settaggi.

Batteria e autonomia

45 ore di ascolto, 35 ore con ANC attivo, 50 ore con ANC disattivo: cifre di assoluta importanza, insomma, che consentono in pratica di vivere giorni e giorni di ascolto senza preoccuparsi mai della carica. Se poi si rimane a secco di autonomia, basteranno 5 minuti di ricarica per avere ulteriori 2 ore di ascolto a disposizione e terminare quel che si stava ascoltando.

La batteria da 800mAh, insomma, regala un’importante autonomia e consente così di dimenticarsi della necessità di ricariche continue per poter garantire i propri ascolti. Non ci sarà trasbordo transnazionale che possa richiedere una ricarica intermedia, insomma: si scaricherà ben prima la propria fonte musicale che non le cuffie in uso.

Prezzo

Alle caratteristiche già citate si aggiungano la struttura in alluminio, la morbidezza delle cuffie e la facilità di regolazione dell’archetto, nonché il facile controllo delle opzioni tramite gli scarni e comodi controlli a pulsante. In dotazione vi sono sia un jack 3,5 mm per l’ascolto via cavo che un cavetto USB/USB-C per la ricarica da qualsiasi fonte (da presa come da PC), il tutto ben riposto all’interno di una comodissima custodia da viaggio entro cui le cuffie possono essere riposte grazie alla docile rotazione degli auricolari sull’asse di innesto con l’archetto.

Partire dal budget nel formulare un giudizio definitivo è necessario e doveroso, perché con le OneOdio A10 si ha a disposizione un device completo e qualitativo, ma al costo di un paio di auricolari in sconto (poco più di 70 euro). Di più, insomma, non si potrebbe chiedere dal concept ideato da OneOdio, ed al termine di questa recensione continueremo a tenerceli belli stretti per completare con piacere la nostra lunga playlist.

Per avere le OneOdio è possibile fare affidamento allo store Amazon o al sito ufficiale del gruppo. In esclusiva per i lettori di Telefonino.net è disponibile il codice sconto ONE20% che consente di avere un prezzo ancora inferiore, mettendo il 20% in tasca e portandosi a casa un’occasione ancor più speciale.

Inutile giocare con le parole: con le OneOdio A10 sarà vero amore – e a basso costo.

In collaborazione con OneOdio

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.