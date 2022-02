One UI 4.1: Samsung svela le novità in un video tutto da scoprire

Dopo l’arrivo di Samsung Galaxy S22/S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra e Samsung Galaxy Tab S8, torniamo a parlare di software e nello specifico della One UI 4.1 protagonista di un inedito video ufficiale di Samsung. Una delle novità più importanti dell’Unpacked 2022 è senza ombra di dubbio il software, cuore pulsante di tutti i device del colosso sudcoreano, che è stato completamente rivoluzionato da una nuova policy che assicurerà 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza a tutti questi device.

Samsung mostra alcune feature della One UI 4.1 in un nuovo video ufficiale

Come sappiamo tutti i device presentati montano Android 12 con la One UI 4.1 sin dalla prima accensione, e il colosso sudcoreano ha pensato bene di mostrare a video le novità più importanti che riguardano l’applicazione Fotocamera, compresa la nuova modalità Pro disponibile per tutti i sensori, la nuova gestione della funzionalità RAM Plus, i calendari smart e molto altro. Nel corso dei prossimi mesi l’aggiornamento alla One UI 4.1 sarà esteso anche agli altri dispositivi, a partire dalla serie Samsung Galaxy S21 che sappiamo essere già in fase di test.

Infine, se siete tra quelli che hanno già pre-ordinato Samsung Galaxy S22, vi consigliamo di scoprire tutti i dettagli su quali e quanti aggiornamenti software riceverà nei prossimi anni.