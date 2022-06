One UI 4.1.1 arriverà a fine anno: minor update senza grandi novità?

Da ormai sappiamo con precisione quali saranno i device compatibili con la One UI 4.1.1 e anche con la One UI 5.0 di Samsung, ma solo in queste ore scopriamo che la One UI 4.1.1 sarà disponibile a partire da fine anno e senza grandi novità sotto il cofano.

Attesa al lancio durante il Q4 assieme agli attesi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4 con una strategia del tutto simile a quella messa in pratica l’anno passato con l’arrivo di Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy Z Fold3 5G, un rappresentante Samsung ha confermato ufficialmente che la One UI 4.1.1 arriverà tra almeno 4-5 mesi.

La One UI 4.1.1 arriverà a fine anno probabilmente senza grandi novità sotto il cofano

È pensiero comune che anche la One UI 4.1.1, proprio come la One UI 3.1.1, non includerà chissà quali novità per i device del colosso sudcoreano, almeno non per i classici Galaxy in commercio. In tutta probabilità, infatti, solo i foldable compatibili con la nuova versione della One UI potranno godere di alcune piccole funzionalità aggiuntive sviluppate per migliorare l’esperienza di utilizzo di questi device; nei mesi successivi le stesse funzionalità, o una piccola percentuale, potrebbero “fase il salto” anche su smartphone classici nella forma di semplici aggiornamenti di sistema.

Le più importanti novità saranno evidentemente “conservate” per la One UI 5.0 basata su Android 13, anche se al momento non ci sono indicazioni su quali possano essere gli ambiti di miglioramento su cui si sta concentrando il team di sviluppo di Samsung.

In attesa di scoprire quali saranno le novità presenti all’interno della nuova versione intermedia della One UI, vi ricordiamo che l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G è in fortissimo sconto su Amazon e riceverà l’update ad Android 13 e la One UI 5.0 a partire dai primi mesi del prossimo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.