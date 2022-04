One UI 4.1.1 di Samsung: tutti i dispositivi compatibili con l'update

A pochi giorni dalla notizia che vede il team di sviluppo della One UI pronto a presentare la prima beta pubblica della One UI 5.0 (basata su Android 13) già durante il mese di luglio, sappiamo che Samsung sta già lavorando all’aggiornamento alla One UI 4.1.1 che dovrebbe arrivare su un gran numero di device compatibili.

Prendendo in considerazione la policy degli aggiornamenti di Samsung e quanto fatto l’anno scorso con l’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 3.1.1 (basata su Android 11) su alcuni sui device (sia foldable che smartphone “classici”), è molto probabile che anche quest’anno avremo due filoni di aggiornamenti.

One UI 4.1.1: quali sono i device Samsung compatibili?

Alcuni smartphone, molto probabilmente tutti i device foldable, riceveranno la One UI 4.1.1 con tutte le feature a cui sta lavorando il team di sviluppo della One UI; a seguire le stesse feature dovrebbero essere disponibili anche su una vasta gamma di device che continueranno però a montare la versione One UI 4.1.

Ecco la lista degli smartphone che riceveranno la One UI 4.1.1 con tutte le feature annesse:

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip LTE/5G

Samsung Galaxy Fold

Qui di seguito, invece, gli smartphone che riceveranno le feature della One UI 4.1.1 pur restando alla One UI 4.1:

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10 Lite

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Samsung, ci teniamo a precisare che gli smartphone sopracitato dovrebbero ricevere la One UI 4.1.1 (o le sue feature) con un’alta probabilità. Restiamo in attesa di una conferma che eventualmente arriverà solo nelle prossime settimane.