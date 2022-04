One UI 4.1.1, Samsung è già al lavoro: cosa dobbiamo aspettarci?

Mentre il colosso sudcoreano è impegnato a pubblicare le patch di sicurezza di aprile per numerosi smartphone e sta ancora continuando il rilascio della One UI 4.1, arrivano nuove indicazioni che il team di sviluppo della One UI sarebbe già a lavoro sulla One UI 4.1.1.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, infatti, scopriamo che la nuova versione della personalizzazione Android basata su Android 12 dovrebbe arrivare nella seconda metà di quest'anno.

Samsung sta già lavorando alla One UI 4.1.1: cosa possiamo aspettarci?

Sebbene non ci siano ancora informazioni certe su molti degli aspetti della One UI 4.1.1, è quasi assodato che la nuova personalizzazione di Samsung arriverà in concomitanza alla presentazione della nuova gamma di smartphone pieghevoli: Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4. Inoltre, ci sono indicazioni che l'azienda potrebbe ripercorrere quanto fatto l'anno scorso con il rilascio della One UI 3.1 e limitarla esclusivamente agli smartphone pieghevoli lanciati in quest'anno.

Se, quindi, il colosso sudcoreano seguirà la stessa strategia messa in piedi l'anno passato che ha visto l'arrivo della One UI 3.1.1 solo su Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Flip3, è possibile che anche per questa volta la One UI 4.1.1 troverà posto solo sui nuovi foldable che la compagnia presenterà con tutta probabilità durante il mese di agosto.

La nuova One UI potrà arrivare anche su altri modelli di smartphone

Sebbene la nuova One UI potrebbe non essere disponibile estensivamente su tutti gli smartphone della serie Galaxy di Samsung, è possibile che alcune feature esclusive saranno disponibili solo per i foldable e per i tablet dell'azienda.