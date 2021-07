Le Olimpiadi di Tokyo 2020, tanto agognate, finalmente sono in partenza: al via proprio oggi, 23 luglio, dopo una cerimonia di apertura diversa dal solito. Se non vedi l'ora di guardare i tuoi eventi preferiti, sappi che puoi farlo in più modi: non solo direttamente in TV, ma anche in diretta streaming (e on demand). Ecco come fare e come sfruttare l'opportunità anche se sei all'estero.

Olimpiadi di Tokyo 2020: come guardarle in streaming

Di possibilità per guardare gli eventi attraverso internet ce ne sono diverse, ma – a differenza del campionato europeo di calcio – non si può contare su Rai Play: la schermata in basso, è chiara sul tema. Sembra infatti che non sia possibile trasmettere in streaming alcun evento legato ai giochi olimpici. Infatti, la reti si sono accaparrate un pacchetto da 200 ore, che saranno dedicate per trasmettere su Rai 2 – ma solo in TV – gli eventi più interessanti.

Se non puoi seguirli in TV, non preoccuparti però. Di soluzioni per vederli in diretta streaming ce ne sono. Infatti, puoi sfruttare DAZN oppure Discovery+ o ancora Amazon Prime Video.

La nostra scelta, ricade su DAZN senza alcun dubbio, perché è l'unica piattaforma che ti consente di godere dei contenuti senza pagare supplementi. Sia Discovery+ che Amazon Prime Video invece prevedono l'acquisto di pacchetti a parte.

Ci sono poi diverse piattaforme all'estero, alcune delle quali assolutamente gratuite, che puoi sfruttare per guardare le Olimpiadi di Tokyo 2020. Perfette se sei all'estero, se vuoi sfruttarle dall'Italia, nessun problema. Infatti, basta procurarti un'ottima VPN (come quella offerta da Nord VPN, la nostra preferita) e impostare la tua connessione come se venisse dall'Italia. Ecco l'elenco delle migliori piattaforme estere:

Inghilterra: BBC Player ed Eurosport Player;

USA: NBCSN, NBC (gratis) e Peacock TV;

Canada: Sportsnet, TSN, CBC e TLN;

Australia: Channel 7 e 7Plus.

Scegli il tuo metodo preferito, assicurati la migliore VPN del momento e goditi il meglio delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

