Festa delle offerte Prime, tutti gli sconti Dreame: una svolta al quotidiano

Quando l’Amazon Prime Day si accende non c’è tempo da perdere: le offerte sono sul piatto e bisogna raccoglierle nel minor tempo possibile, perché sono poche le ore a disposizione e le unità messe in distribuzione da parte dei brand partner. Dreame ha ancora una volta calato un poker d’assi per ogni esigenza, sfoderando così il meglio della propria produzione per consentire a tutti di accedervi con un prezzo di favore in questa speciale occasione di saldi online.

Quattro offerte per risolvere quattro tipi di esigenze nelle pulizie domestiche. In base al tipo di supporto di cui si ha necessità, infatti, sarà possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Alla base di ognuna di queste esperienze c’è la qualità di un brand come Dreame, ormai affermatosi ai vertici del settore: robot affidabili, gestiti con la rinnovata app Dreamehome, per fare in modo che le pulizie domestiche possano diventare qualcosa di cui potersi dimenticare. La differenza, semmai, sta nel tipo di impegno a cui il robot è sottoposto, il tipo di sporco che è possibile attendersi e il tipo di servizio che ci si attende.

Un importante elemento di forza, inoltre, accomuna tutte e quattro le soluzioni: lo sconto del Prime Day è la grande occasione riservata agli abbonati Amazon Prime, per i quali è riservata questa ghiotta opportunità per alcune ore. Chi non fosse ancora iscritto al servizio Amazon può procedere immediatamente, sfruttando il primo mese gratuito senza dover dunque aggiungere alcunché alla propria spesa.

Dreame D9 Max White

Sul modello D9 Max White lo sconto è pari al 21% con il prezzo che scende da 279 Euro a soli 219 Euro. Si tratta di un modello progettato per quelle case che hanno la necessità di un lavoro continuo e leggero, utile principalmente a rimuovere i residui che possano esserci sul pavimento a seguito della presenza di animali domestici o per la caduta di briciole. Triplice l’operazione portata avanti ad ogni ciclo di pulizia: una spazzola a razze raccoglie lo sporco proiettandolo verso l’interno, dove una spazzola rotante raccoglie quanto trovato e lo proietta nell’aspiratore centrale; un panno posteriore, inoltre, rimuove il pulviscolo di minor diametro e raccoglie eventuali tracce di liquido sul percorso. Il tracciamento dell’ambiente tramite LIDAR consente di guidare il robot in modo intelligente tra le mura e gli ostacoli, per riportarlo infine alla base di ricarica. Un ampio recipiente interno consente di archiviare lo sporco a lungo, con minimi interventi manutentivi necessari per la sola gestione del panno di pulizia o del recipiente di raccolta. Costo minimo per un lavoro quotidiano, preciso e di grande utilità per evitare di dover dedicare il proprio tempo alla cura di ambienti nei quali si è mangiato o lavorato: si può passare al proprio tempo libero immediatamente, lasciando che sia il robot (anche a seguito di semplice richiesta ad Alexa) di occuparsi delle briciole lasciate.

Dreame L10 Prime

Sul modello L10 Prime lo sconto è pari al 20% con il prezzo che scende da 599 Euro a soli 479 Euro (ben 120 Euro di taglio). Se il modello L10s Pro alza il livello in termini di potenza, il modello L10 Prime moltiplica invece l’autonomia operativa grazie ad una serie di accorgimenti che consentono di dimenticarsi del robot fin quando non sarà una notifica sull’app a chiedere rapida attenzione. L10 Prime, infatti, porta in dote una base di ricarica che consente al tempo stesso di aumentare lo spazio di archiviazione dello sporco (il robot viene svuotato in automatico dopo ogni passaggio) e di pulire i moci in autonomia in attesa del ciclo successivo. Il robot è dotato di mappatura LDS+3D per gestire al meglio spazi e percorrenze, potendo gestire così al meglio tanto gli ostacoli, quanto le superfici morbide (sulle quali il mocio può essere sollevato fino a 7mm). La base di ricarica è il vero “plus” di questo modello, poiché accentra tutti quegli elementi che permettono di avere e gestire un robot per le pulizie domestiche attribuendogli massima responsabilità, ossia delegandovi il controllo di tutto senza doverci più pensare per molti giorni. E tutto questo per una spesa che vale decisamente la pena investire, poiché regala molto tempo libero e cancella molti orpelli della vita quotidiana. Semplicemente, sai che quando torni a casa il pavimento sarà pulito, sempre, ogni giorno, tutto l’anno.

Dreame L10 Ultra

Sul modello L10 Ultra lo sconto è pari al 20% con il prezzo che scende da 749 Euro a soli 599 Euro con addirittura 150 euro risparmiati. E per una cifra da medio-gamma si ha invece un top di gamma in tutto e per tutto. L10s Ultra, infatti, mette insieme funzioni e specifiche che portano la pulizia ai massimi livelli sotto ogni punto di vista. La base di ricarica, infatti, risulta più alta per poter contenere quanto utile a raccogliere i residui dentro un ampio contenitore, ma non solo: un sistema di aerazione forzata provvede anche ad asciugare i moci che la base va ad inumidire prima e dopo ogni ciclo di pulizia. Moci sempre in piena efficienza, quindi, allontanando inoltre il rischio di muffe maleodoranti. Il robot si dota di massima aspirazione, di un efficace svuotapolvere “DualBoost 2.0” e di una batteria da 210 min che permette di portare avanti lunghi cicli di pulizia senza interruzione. Il robot può operare in piena autonomia fino a 60 giorni consecutivi senza necessitare di alcun intervento umano: per due mesi, salvo l’aggiunta di acqua in caso di necessità, il robot potrà lavorare senza richiedere interventi di alcuna natura. Lo sconto odierno è una vera e propria carezza al tuo tempo libero, poiché questo è quel che si ricava da un robot di questa caratura: più tempo per sé e maggiori garanzie per l’igiene e la pulizia del proprio ambiente domestico.

La scelta è di fatto semplice poiché basata su solide convinzioni: l’affidabilità del brand, la profondità della gamma, la possibilità di scegliere in modo molto aderente alle proprie necessità e la disponibilità di sconti speciali di cui approfittare senza indecisioni. Nemmeno il prossimo Black Friday potrebbe portare a simili percentuali di sconto, il che configura nel Prime Day un’occasione vera per quanti hanno ancora briciole di pane, peli del gatto o crocchette del cane sul pavimento: basta un click per rimuoverle per sempre.

Dreame H12

Quando quel che si cerca non è un robot, ma un valido aspirapolvere senza fili, ecco che Dreame ha una linea dedicata da mettere a disposizione. Il concentrato di tecnologia e di soluzioni non è da meno rispetto alla gamma Dreamebot, ma il principio è quello di un device che ha meno bisogno di movimento autonomo e più risorse sui sistemi di raccolta e aspirazione dello sporco. Dreame H12 nella fattispecie è uno dei prodotti di punta: batteria da 4000 mAh che garantisce fino a 35 minuti di lavoro consecutivo, un rullo pensato per arrivare fino agli angoli più profondi, un serbatoio maggiorato per raccogliere l’acqua reflua ed infine un sistema di pulizia ad acqua che permette di trattare ogni tipo di residuo.

L’offerta è allettante: oltre il 15% in meno sul prezzo, passando da 329 a 279 Euro in occasione degli sconti odierni su Amazon. Basterà analizzare i prezzi storici per notare come sia il miglior prezzo mai raggiunto da questo ed altri prodotti Dreame, facendo di questa “Festa delle Offerte Prime” un’occasione decisamente allettante per dare una sverniciata alla propria idea di pulizie domestiche.

In collaborazione con Dreame