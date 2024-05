Offerta Ecosistema Samsung Galaxy: come ottenere un extra sconto del 5% a carrello

Ultima chiamata per la promozione Ecosistema Samsung Galaxy del sito ufficiale Samsung.com. Oggi scade infatti l’iniziativa che consente di acquistare due prodotti a scelta tra smartphone, tablet, Galaxy Book e Galaxy Watch ottenendo un extra sconto a carrello del 5%.

Come Apple è il punto di riferimento in ambito iOS, Samsung lo è nell’universo Android, per quanto riguarda la sinergia dei prodotti. Ciò spiega anche come il colosso coreano riesca a guadagnare la fiducia dei suoi utenti anno dopo anno, costruendo un ecosistema sempre migliore e completo. Al link che segue trovi i prodotti che partecipano alla promo speciale di Samsung.

Offerta Ecosistema Samsung Galaxy: componi il tuo bundle sul sito Samsung.com

La composizione del bundle avviene direttamente sul sito ufficiale Samsung.com. Smartphone, smartwatch, tablet e PC, rigorosamente Samsung: questi i prodotti che è possibile scegliere per ampliare il proprio ecosistema Samsung Galaxy e beneficiare di uno sconto a carrello pari al 5%. L’importo finale dell’ordine è da subito visualizzabile, senza dover aggiungere prima il bundle a carrello.

In ambito telefonico, i prodotti di punta sono i nuovi Samsung Galaxy S24, tra cui spicca il top di gamma S24 Ultra. Nel settore degli indossabili il primo posto va invece al Samsung Galaxy Watch 6, da molti addetti ai lavori ritenuto come il migliore smartwatch con a bordo il sistema operativo Wear OS (il corrispettivo di Android nel mercato degli indossabili). Da segnalare anche i nuovi Galaxy Book, che rappresentano un deciso passo in avanti da parte del colosso coreano nel settore dei computer portatili.

Ti confermiamo che l’offerta Ecosistema Samsung Galaxy scade oggi: puoi comporre il tuo bundle su questa pagina del sito Samsung.com.