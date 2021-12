Nvidia lancia la RTX 2060 con 12GB di VRAM (UFFICIALE)

Nvidia ha appena lanciato la RTX 2060 con 12 GB di VRAM per alleviare la carenza di GPU. Per chi non lo sapesse, all'inizio di quest'anno, la società aveva annunciato che avrebbe rilanciato alcune delle sue vecchie schede grafiche per offrire più opzioni a basso costo sul mercato. E rimanendo fedele alla sua parola, ora ha appena rilasciato nuovamente la GeForce RTX 2060, che però adesso dispone di 12 GB di VRAM.

Nvidia RTX 2060 con 12GB: le caratteristiche

Per chi non lo sapesse, il mondo soffre di una carenza globale di chipset/semiconduttori. Durante questo periodo, il Team Green ha lanciato la sua attesissima serie RTX 3000. Tuttavia, la mancanza di offerta associata a scalper e minatori di criptovalute che acquistano queste GPU all'ingrosso significava che i giocatori normali e altri clienti non potevano mettere le mani sulle nuove ammiraglie.

Ciò ha persino fatto aumentare i prezzi di mercato per le schede più vecchie e nel mercato dell'usato. Ma ora, queste vecchie GPU potrebbero aiutare ad alleviare questo problema poiché gli scalper e i minatori di criptovalute probabilmente staranno alla larga da queste schede grafiche a basso costo.

La nuova RTX 2060 sarà disponibile a partire dal 7 dicembre 2021 e presenterà anche specifiche leggermente migliorate. Ciò include una velocità di clock di base più elevata e un numero leggermente superiore di core CUDA, con il modello più recente che presenta 2.176 rispetto ai 1.920 dell'originale. In un certo senso, le specifiche sono più in linea con la rinnovata RTX 2060 SUPER piuttosto che con la base 2060 dell'ultima generazione. Un'altra differenza notevole è la VRAM che ora è di 12 GB, che è persino superiore all'RTX 3070 e all'RTX 3080 di fascia alta.

Ciò significa che questo potrebbe essere un aggiornamento “premium” dell'RTX 2060. Ma sfortunatamente, Nvidia deve ancora rivelare ufficialmente i dettagli sui prezzi per questa GPU. Tuttavia, l'RTX 2060 lanciata nel 2019 è stata venduta al dettaglio per 349 dollari USA. Quindi, possiamo aspettarci un cartellino del prezzo simile a questo.

Sebbene lo sforzo per aiutare a ridurre la carenza di GPU e il problema dello scalping sia ben accetto, una singola GPU di fronte a una carenza complessiva di chip potrebbe non essere abbastanza efficace in questo momento.