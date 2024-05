Questi auricolari durano 50 ore: li prendi con 2 SCONTI su Amazon

Gli auricolari Bluetooth Soundcore Life P3 sono una scelta eccellente per chiunque trascorra molto tempo fuori casa senza avere continuamente a disposizione una presa di corrente per la ricarica. Queste cuffiette TWS si distinguono per la loro infinita autonomia e per la straordinaria qualità del suono, oltre che per la costruzione leggera ed ergonomica: rapporto qualità-prezzo a livelli altissimi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione ed approfitta dell’offerta su Amazon: con uno sconto iniziale del 14% ed il coupon con sconto del 15% da applicare durante l’acquisto, puoi portare a casa gli auricolari a soli 58 euro anziché 79 euro.

Prezzo in picchiata per gli auricolari Soundcore

Questi ottimi auricolari offrono un audio cristallino e privo di interferenze grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore per effetto dei driver da 11 mm. Con la modalità BassUp, accessibile tramite l’app dedicata, puoi potenziare i bassi della tua musica preferita ottenendo un’esperienza sonora ancora più coinvolgente.

Per assicurare un audio di alta qualità, gli auricolari Bluetooth Life P3 sono dotati di sei microfoni e di un algoritmo progettato appositamente per eliminare i rumori di fondo. Questo garantisce una chiarezza vocale impeccabile durante le chiamate telefoniche, le videochiamate o le sessioni di live streaming.

Inoltre, nella confezione troverai una pratica custodia di ricarica che assicura fino a 50 ore di autonomia. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: aggiungi subito al carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Soundcore Life P3 risparmiando più di 21 euro ed arriveranno a casa con consegna gratis in men che non si dica.