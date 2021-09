Nvidia GeForce RTX 3080 Ti con 20 GB di memoria è reale. Ora, appassionati di gaming e non solo, state calmi e rimanete composti sulle vostre stedie.

RTX 3080 Ti con 20 GB di RAM è il sogno proibito dei gamer

L'azienda ha recentemente lanciato nuove versioni di schede grafiche facenti parte della serie RTX 30xx GeForce. Fra le nuove uscite abbiamo visto la RTX 3070 Ti e la super premium RTX 3080 Ti. Sebbene quest'ultima sia una delle GPU più potenti attualmente sul mercato, è stata lanciata con 12 GB di VRAM nonostante diverse voci in giro che affermassero che avesse ben 20 GB di VRAM. Ma ora, nuove informazioni emerse di recente hanno rivelato che la variante da 20 GB è in cantiere e verrà presto presentata in maniera ufficiale.

VGA Bios Collection Gigabyte RTX 3080 Ti 20 GBhttps://t.co/OtdANZtDQJ — 188号 (@momomo_us) September 8, 2021

La notizia arriva da un tweet di @momomo_US, che ha condiviso un nuovo elenco su TechPowerUp che mostra una GPU Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Ti Xtreme (GV-N308TAORUS X-20GD) con 20 GB di memoria GDDR6X. Le prime segnalazioni di questa versione da 20 GB erano apparse a dicembre 2020 in un elenco CEE di Gigabyte. Confrontando il modello Aorus RTX 3080 Ti con quello attualmente disponibile sul mercato, l'unica vera differenza tra le schede è la VRAM.

Tuttavia, il modello da 20 GB dispone di un'interfaccia di memoria più piccola. La confezione e lo screenshot della CPU-Z mostrano un bus di memoria a 320 bit sull'RTX 3080 Ti da 20 GB sull'interfaccia a 384 bit presente nella versione da 12 GB. In altre parole, la versione con memoria superiore offrirebbe una larghezza di banda di memoria inferiore. Al momento, questa rara versione da 20 GB è nelle mani di un cryptominer russo che in qualche modo è riuscito ad ottenerla.

Sfortunatamente, non si sa a cosa fosse destinata la quantità considerevole di VRAM poiché l'RTX 3080 aveva una memoria nettamente inferiore rispetto al 3090 poiché era principalmente destinato al gaming. I titoli moderni non richiedono VRAM così elevate, anche se alcune app professionali (pensiamo ai software per l'editing video o il 3D) trarrebbero vantaggio da questo aumento di memoria.

Restate connessi per saperne di più; noon appena avremo nuove informazioni ve le comunicheremo immediatamente.

