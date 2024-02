Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon: il prezzo CROLLA (-43%)

Se hai un vecchio televisore ancora valido che vuoi trasformare in una Smart TV completa e finita la soluzione migliore per te è il Fire TV Stick 4K di Amazon: oggi puoi acquistarlo in offerta al prezzo eccezionale di soli 39,99 euro invece di 69,99. Merito della promozione del 43% applicata sul prezzo di listino.

Fire TV Stick 4K di Amazon: trasforma qualsiasi schermo in una Smart TV

Il Fire TV Stick 4K di Amazon è un dispositivo che si collega direttamente alla porta HDMI del tuo televisore o monitor e potrai accedere immediatamente a migliaia di film ed episodi di serie TV. Guarda i tuoi contenuti preferiti su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre ancora.

Il tutto con la qualità del 4K: questo modello di Fire TV Stick, come del resto suggerisce il nome, permette di goderti immagini brillanti in in qualità 4K Ultra HD, con il supporto per i formati Dolby Vision e HDR10+, che ti offrono colori vividi e dettagli nitidi, mentre l’avvolgente audio Dolby Atmos ti trasporta direttamente nel cuore dell’azione.

Facile da installare: controlli tutto tramite il telecomando incluso nella confezione che, a sua volta, potrai configurare anche con il tuo televisore, in modo da utilizzarlo come un sistema da remoto universale. Il prezzo in offerta di 39,99 euro è assolutamente imperdibile.

