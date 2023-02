Nuova VPN? con QUEST'OFFERTA bastano solo 2,30€ al mese (-82%)

È il momento giusto per attivare una nuova VPN grazie all’offerta di Surfshark, vero e proprio punto di riferimento per milioni di utenti che vogliono accedere ad Internet in sicurezza e nel pieno rispetto della propria privacy. Attualmente, infatti, è possibile attivare la VPN ad un prezzo scontato dell’82%.

L’offerta proposta da Surfshark riguarda il piano biennale che aggiunge 2 mesi gratis ulteriori per una sottoscrizione di 26 mesi con una spesa complessiva di circa 59 euro. Di fatto, quindi, l’accesso alla VPN prevede un esborso effettivo di appena 2,30 euro al mese. L’offerta può essere attivata anche pagando con PayPal e, quindi, optando per il pagamento in 3 rate, senza interessi.

Per tutti i dettagli sull’offerta di Surfshark è possibile accedere al link qui di sotto.

Surfshark: è la nuova VPN giusta da attivare con l’offerta di oggi

Surfshark è un vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN. Il servizio si basa su di un network di oltre 3 mila server sparsi in 100 Paesi, permettendo di aggirare qualsiasi sistema di geo-blocking per l’accesso ai servizi web (sistemi utilizzati spesso dalle piattaforme di streaming online). Da notare, inoltre, che l’accesso ad Internet avviene in sicurezza, grazie alla crittografia dei dati di connessione che protegge il traffico generato dall’utente, sia in ingresso che in uscita.

C’è poi una politica no log che elimina qualsiasi raccolta di informazioni in merito all’uso della connessione da parte dell’utente, garantendo il massimo della privacy. Surfshark, inoltre, è possibile su tutti i principali sistemi operativi, con app native dedicate, e consente la possibilità di condividere la VPN con amici e parenti grazie all‘accesso al servizio da un numero illimitato di dispositivi.

L’offerta in corso permette di attivare Surfshark al prezzo scontato di 2,30 euro al mese con uno sconto dell’82%. La promozione riguarda il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi proposto dalla VPN. Si tratta di una promozione a tempo limitato, attivabile direttamente online, tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.