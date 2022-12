Notifiche in tempo reale: perché sono importanti per il tuo conto online?

I conti online stanno vivendo una grande popolarità negli ultimi anni ma, così come quelli tradizionali, non sono esenti da potenziali pecche.

I rischi legati al Web, con hacker e criminali informatici sempre pronti a sfruttare ogni occasione per perpetrare frodi e vari atti criminosi, è impossibile per i consumatori sedersi sugli allori.

Sebbene la sicurezza digitale faccia passi avanti considerevoli, i cybercriminali riescono sempre a trovare il modo per agire. Nel contesto di carte e conti online però, esistono delle soluzioni che garantiscono standard di sicurezza molto elevati.

In tal senso le notifiche in tempo reale, offerte da servizi come Conto Corrente Arancio, sono un vero e proprio salvagente.

Queste funzionano in maniera semplice: dopo ogni transazione di denaro, l’utente viene avvertito via smartphone di ciò che è avvenuto. In caso di truffa dunque, è possibile bloccare immediatamente la carta o il conto, evitando di perdere ulteriore denaro.

Notifiche in tempo reale e non solo: ecco come rendere sicura carta e conto online

La possibilità di personalizzare il PIN di una carta collegata a un conto online è, senza ombra di dubbio, un altro modo per rendere più sicuri i pagamenti.

Ovvio è che, fattori come prudenza e affidabilità della piattaforma sono fondamentali per poter dormire effettivamente sonni tranquilli. Conto Corrente Arancio, per esempio, può vantare solide fondamenta visto che è un servizio proposto da ING.

Il conto digitale in questione offre una serie di vantaggi che, oltre alle già citate notifiche in tempo reale, garantisce piena compatibilità con i sistemi di pagamento Google Pay e Apple Pay.

La carta di credito Mastercard, gratuita per il primo anno, inclusa nella proposta, si avvale del sistema Pagoflex, ideale per gestire al meglio questo tipo di strumento di pagamento.

A ciò si aggiungono anche i conti deposito, un ottimo investimento in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo, e tanti altri vantaggi legati a un conto online tra i più solidi tra i tanti presenti sul mercato.

