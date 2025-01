Nothing svela ufficialmente la data di lancio della nuova serie Phone (3a)

L’azienda tecnologica londinese Nothing ha recentemente annunciato il lancio della sua nuova serie di smartphone, la Phone (3a) Series, fissato per il 4 marzo alle ore 11.

La notizia è stata svelata nel video del Community Quarterly Update, una prassi per mantenere informata la propria comunità di utenti ed appassionati.

Nothing Phone (3a) in arrivo il prossimo 4 marzo

Akis Evangelidis, Co-Founder di Nothing, ha delineato chiaramente il target della nuova serie, evidenziando l’intenzione di rispondere ad un pubblico diverso rispetto a quello considerato per i modelli precedenti. Non tutti i consumatori sono attratti dallo stesso tipo di specifiche: alcuni cercano prestazioni eccezionali, mentre altri sono più interessati ad un’esperienza utente fluida e appagante.

La serie Nothing Phone (3a) si concentrerà su elementi chiave come fotocamera, display, processori e design: aspetti che gli stessi utenti considerano prioritari. La società ha inoltre condiviso dati sorprendenti riguardo al proprio successo commerciale, avendo superato il miliardo di dollari di fatturato dalla sua fondazione, avvenuta nell’ottobre del 2020. Un traguardo significativo, ottenuto in meno di quattro anni, con la metà dei ricavi generati solo nell’ultimo anno.

Tim Holbrow, Chief Financial Officer di Nothing, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti, evidenziando come il 2024 abbia rappresentato un anno strategico per sostenere il successo dei prodotti lanciati fino a quel momento. Nothing intende continuare ad espandere la propria offerta, anche grazie alla serie Phone (3a), puntando ad una crescita costante nel 2025 e generando ulteriore entusiasmo ed aspettative nel mercato della tecnologia, specialmente per quanto riguarda il mondo degli smartphone.