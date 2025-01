Nothing Phone 3 è in arrivo? Ecco il teaser e la (presunta) data di lancio

Dopo aver lanciato la scorsa settimana un enigmatico teaser a tema Pokémon, Nothing ha pubblicato un’anteprima del suo prossimo dispositivo (si tratta forse di Nothing Phone 3?), confermandone anche la data di lancio.

Verrà presentato al MWC?

L’azienda londinese ha condiviso sul proprio profilo X una breve clip, che mostra un’immagine piuttosto criptica: a colpo d’occhio, sembrerebbe il modulo di una fotocamera, ma potrebbe anche trattarsi della Glyph Interface del suo prossimo smartphone, presumibilmente Nothing Phone 3, anche se non c’è ancora nessuna conferma.

Nel post sono menzionati anche il probabile slogan (Power in Perspective, tradotto “Potenza nella prospettiva”) e la data dell’evento di lancio: il 4 marzo alle 10 GMT, ovvero le 11 del mattino in Italia. Sebbene il post non riveli il nome del prossimo dispositivo, il noto leaker Max Jambor ha suggerito che possa trattarsi proprio di Nothing Phone 3.

In un post separato su X, Jambor ha anche condiviso un presunto invito, dall’aspetto ufficiale, per l’evento di lancio del prossimo 4 marzo a Barcellona, in Spagna. Se reale, l’indiscrezione suggerisce che l’azienda potrebbe svelare il suo prossimo telefono durante la fiera commerciale Mobile World Congress (MWC), che si terrà proprio a Barcellona il 3 marzo.

Si sa poco del prossimo smartphone di Nothing, ma ci aspettiamo che l’azienda condivida maggiori dettagli nelle prossime settimane. Finora, ha solo stuzzicato la curiosità degli utenti pubblicando l’immagine di un Pokémon, Arcanine per la precisione: si sospetta che possa essere collegato al nome in codice del prossimo dispositivo (A059), forse legato al fatto che Arcanine sia il numero 59 all’interno del primo Pokédex.