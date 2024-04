Nothing Phone (2a): nuovo MINIMO STORICO su Amazon, è un BEST BUY (12/256 GB)

È il momento giusto per acquistare il Nothing Phone (2a). Il nuovo mid-range di Nothing, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon dedicata alla versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Questa versione è ora acquistabile al prezzo scontato di 353 euro invece che 399 euro. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Nothing Phone (2a): minimo storico su Amazon per la 12/256 GB

Il Nothing Phone (2a) è uno dei mid-range più interessanti sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro abbinato, nella versione in offerta, a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Da notare, inoltre, la presenza di un comparto fotografico con doppia camera posteriore e due sensori da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, ha il sensore di impronte digitali ed è dotato della certificazione IP54. Il sistema operativo è Android 14 con ben 3 anni di aggiornamenti garantiti da parte di Nothing.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2a) 12/256 GB al prezzo scontato di 353 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa versione, senza dubbio la più interessante ed equilibrata della gamma. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.