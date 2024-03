Nothing Phone (2a) arriva su Amazon in pronta consegna per rivoluzionare la fascia media

Le Offerte di Primavera sono anche l’occasione giusta per acquistare il nuovo Nothing Phone (2a), ora disponibile su Amazon in pronta consegna con la possibilità di scegliere tra la versione 8/128 GB, già disponibile in sconto a 333 euro, e la versione 12/256 GB, ora acquistabile al prezzo di 399 euro. È possibile scegliere tra le colorazioni Bianco e Nero. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

Nothing Phone (2a) arriva su Amazon ed è già in sconto

Il Nothing Phone (2a) è una delle novità più interessanti della fascia media, grazie a una combinazione unica di potenza, efficienza e desing. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz a cui si affianca l’ottimo SoC MediaTek Dimenisity 7200 Pro, in grado di offrire prestazioni al top per la fascia di prezzo. Ci sono due combinazioni di RAM e storage (8/128 GB e 12/256 GB) e c’è anche una batteria 5.000 mAh, con ricarica rapida da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con Nothing OS.

In questo momento, il Nothing Phone (2a) è disponibile in pronta consegna su Amazon. Le opzioni sono due:

la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage costa 333 euro

la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage costa 399 euro

Entrambe le varianti sono vendute e spedite da Amazon. Per scegliere la versione da acquistare è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi selezionare il modello preferito da aggiungere al carrello per completare l’ordine.