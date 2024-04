Nothing Phone (2) al nuovo MINIMO STORICO è da prendere subito

È il momento giusto per acquistare il Nothing Phone (2). Uno degli smartphone più desiderati sul mercato, infatti, tocca ora il suo nuovo minimo storico. Con la nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 495 euro, nella variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare che è anche possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è valida per la versione Grigia oltre che per quella Bianca.

Nothing Phone (2): al minimo storico è un best buy

La scheda tecnica di Nothing Phone (2) comprende il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da notare anche la presenza di un display OLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

C’è anche una batteria da 4.700 mAh, con ricarica rapida da 45 W e ricarica wireless da 15 W. Lo smartphone è aggiornato ad Android 14, personalizzato da Nothing OS, ed è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 50 Megapixel. Il calo di prezzo registrato in queste ore rende il dispositivo ancora più interessante.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Nothing Phone (2) 12/256 GB al prezzo scontato di 495 euro. La promozione è valida per le versioni Grigia e Bianca. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.