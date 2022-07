Nothing Phone (1): il prezzo sarà più basso del previsto

Ci siamo: mancano pochissimi giorni al debutto del primo Nothing Phone (1); il dispositivo si prepara ad essere un “game changer” all’interno del mercato della telefonia mobile. La caratteristica cardine di questo terminale risiederà nel design che, come abbiamo potuto vedere, rappresenta una ventata di novità in un mercato saturo di prodotti… e di idee.

Per chi non lo sapesse, il fondatore di Nothing, startup che al momento ha all’attivo solo un gadget (le cuffiette Bluetooth Ear (1) che oggi si trovano su Amazon a 99,99€), è stato anche il co-founder di OnePlus. Sì, avete letto bene: il brand che è nato per contrastare i top di gamma proponendo flagship killer, ovvero ammiraglie dal prezzo contenuto. Col tempo ha perso la sua natura… e uno dei dirigenti. Pei, appunto, ha scelto di andarsene per fondare la sua nuova impresa che vuole coniugare moda, design con la tecnologia. Ci riuscirà?

Nothing Phone (1): un midrange che sfida tutti

Tutti noi attendiamo con molta ansia il debutto del primo telefono del marchio, anche perché sembra avere dei particolari degni di nota, come i LED posti sulla back cover che sono personalizzabili mediante software. Abbiamo appreso quale sarà il processore di bordo e, grazie a questa informazione – e ad un leak trapelato – scopriamo quanto costerà il device da noi in Europa.

Grazie al sito di GSMArena possiamo vedere che il telefono arriverà nei negozi online già il 12 luglio, dopo la presentazione. Dal portale scopriamo quale sarà il costo al pubblico. Lo smartphone è apparso su Amazon Germania.

Prima di svelare il prezzo possiamo dire che presenterà il processore Snapdragon 778G+ di Qualcomm, un processore che abbiamo visto in modelli come l’Honor 70 e il Motorola Edge 30. Sarà un midrange premium che si scontrerà con il Pixel 6 – o meglio, il 6a – e con il Galaxy S21 FE.

Inoltre, da un post su Reddit leggiamo che costerà 469,99€ nella versione 8+128 GB e 549,99€ nella variante 12+256 GB. Questo dovrebbe essere il costo per il nostro mercato, ma vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Voi cosa ne pensate? Lo acquisterete? Vi piace?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.