Nothing Phone (1): cosa (NON) sappiamo?

Nothing ha appena confermato che il suo primo smartphone sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 778G+; si tratta di un chipset di fascia media. Questo farà sì che il dispositivo non costi una fortuna. Il suo prezzo potrebbe aggirarsi attorno ai 450/500€.

In queste ore è arrivata la conferma ufficiale; dopo averlo letto sottoforma di rumor, leak e indiscrezioni, oggi scopriamo quale sarà il SoC che fornirà energia (e potenza) al device della nuova startup di Carl Pei. Il telefono dovrebbe venir presentato il 12 luglio e sarà il primo smartphone al mondo (degli ultimi tempi) a presentare una back cover trasparente con i LED incorporati. Farà del design la sua arma vincente, a quanto apre.

Nothin Phone (1): facciamo il punto

Nothing Phone (1) avrà un’estetica davvero accattivante, con un design unico e una back cover incredibilmente bella. Le immagini condivise finora in rete ci hanno lasciato a bocca aperta. Possiamo notare la famigerata interfaccia Glyph che presenta 900 LED che si illuminano durante le notifiche, quando c’è una chiamata in arrivo, un messaggio e si possono personalizzare a proprio piacimento. Il gadget verrà lanciato sia in Europa che nel Regno Unito; non si sa nulla di un’eventuale distribuzione nordamericana.

Stando a quanto si legge, si scopre che un cliente ha pagato fino a 3064 dollari mediante il portale di StockX per essere uno dei fortunati primi 100 possessori del device.

Torniamo ora al processore di bordo; parliamo di un chipset di fascia media che è stato personalizzato ad hoc per il gadget di Carl Pei; non è potente come lo Snapdragon 8 Gen 1, ma dobbiamo vedere ancora come si comporterà nell’utilizzo quotidiano. Fra le altre cose disporrà della ricarica wireless e della reverse charging. L’iterazione Plus del chipset garantirà features esclusive dunque, ma non sarà esoso in termini energetici. Il telefono potrebbe arrivare anche in nero, oltre che in bianco.

Se intanto volete un altro prodotto dell’azienda, vi segnaliamo che le cuffiette Bluetooth Ear (1) si trovano a 99,99€ su Amazon con spedizione gratuita.

