Nothing Ear (2) in arrivo: trapelano foto e specifiche

Il 2023 per Nothing potrebbe essere un anno di svolta, tra il presunto lancio di Nothing Phone (2) – di cui conosciamo da una settimana il processore in dotazione – e il debutto già confermato degli auricolari wireless Nothing Ear (2). A proposito di questi ultimi, proprio nella nottata italiana tra il 13 e il 14 marzo 2023 in rete sono apparse le specifiche complete e prime foto ufficiose.

Tutti i dettagli di Nothing Ear (2)

Il secondo paio di auricolari wireless della startup londinese – se consideriamo le Nothing Ear (stick) come semplice variazione del design del primo modello – arriverà a breve e, per la gioia dei fan, The Tech Outlook ha anticipato tutti pubblicando la scheda tecnica e le fotografie in collaborazione con il rinomato tipster OnLeaks.

La fotografia che vedete giusto sopra mostra parte del design degli auricolari, apparentemente molto simili alla prima iterazione. L’unico cambiamento degno di nota è lo spostamento del microfono per la cancellazione attiva del rumore, che ora si posiziona sulla parte superiore dello stelo. Apparentemente, ogni auricolare peserà 0,2 grammi in meno, ma manterrà gli stessi driver da 11,6 mm degli Ear (1).

Cambia leggermente l’autonomia, portata a 6 ore di riproduzione (36 ore con le ricariche complete offerte dalla custodia) con ANC disabilitato. Migliora invece la protezione da acqua e polvere, dato che i Nothing Ear (2) godrebbero della certificazione IP54.

Lato software dovrebbero invece apparire un equalizzatore avanzato, la modalità Trasparenza, doppia connettività e la ricerca degli auricolari in caso di smarrimento.

Quanto costeranno?

Gli auricolari Nothing Ear (2), come avrete compreso dalle indiscrezioni sopra riportate, dovrebbero trattarsi quindi di un semplice aggiornamento dei predecessori. Per tale ragione, ci si aspetta un prezzo non troppo elevato, potenzialmente pari agli stessi Ear (1). Non ci resta che aspettare la presentazione del 22 marzo 2023 per conoscere i dettagli ufficiali.