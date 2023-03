Nothing Phone (2): svelato il processore di bordo

Nothing Phone (2) presenterà un processore di fascia alta di Qualcomm; secondo le indiscrezioni dichiarate dal CEO di Qualcomm, scopriamo che godrà dello Snapdragon 8+ Gen 1.

Nothin Phone (2): tutto quello che c’è da sapere

Il Nothing Phone (1) è stato annunciato lo scorso anno ed ha sconvolto il mercato; si è da subito collocato come un prodotto di fascia media. Il suo punto di forza, oltre all’ottimizzazione hardware-software, è stato il design e la sua interfaccia Glyph composta da tantissimi LED. Oltre a questo però, non è riuscito a conquistare il cuore di coloro che richiedevano, sotto la scocca, un chip premium.

Durante il Mobile World Congress 2023 poi, il CEO di Nothing aveva dichiarato che l’ammiraglia next-gen avrebbe ricevuto lo Snapdragon 8 Gen sotto il telaio. Non ha mai specificato però con precisione di quale chip si trattasse. Adesso, grazie alle informazioni fornite dal SVP e GM della business unit Mobile, computer e XR di Qualcomm, Alex Katouzian, scopriamo che il SoC del Phone (2) sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1.

In rete era emerso un post in cui dichiarava questo ma l’ha cancellato immediatamente dopo. Tuttavia è stato ripreso dal portale indiano di 91mibiles. Dai leaks apprendiamo che il processore del prossimo telefono di Carl per sarà proprio lo Snapdragon 8+ Gen1 , come ribadito, una soluzione di fascia alta con architettura octa-core e Cortex-X2 che opera a 3.2 GHz come principale.

Attenzione però; sebbene il nuovo dispositivo riceverà 12 GB di RAM, RAM virtuale, 256 GB di storage interno, vanterà uno schermo AMOLED a 120 Hz, il Phone (1) è ancora oggi un valido articolo grazie alla potenza sprigionata dal chip Snapdragon 778G+.

Lo trovate su Amazon a soli 499,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. È un ottimo device, quindi vi invitiamo a prenderlo in considerazione se volete un midrange di punta che mira all’estetica.

