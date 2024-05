Logitech G435 Lightspeed in offerta: oggi le paghi metà prezzo

Le cuffie Logitech G435 Lightspeed sono delle ottime cuffie da gaming di fascia media. Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: per breve tempo, possono essere tue a solamente 43,99€ con uno sconto del 50% sul loro prezzo di lancio.

Leggere e ultra-comode, sono adatte per sessioni prolungate di gioco o ascolto. Offrono una buona qualità del suono e supportano la connettività sia tramite Bluetooth che attraverso il dongle wireless USB Lightspeed, il che le rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, PlayStation, Xbox, e dispositivi mobili.

Sono dotate di un design colorato e di un microfono beamforming che aiuta a ridurre il rumore di fondo, anche se non sono privi di critiche riguardo la cattura di rumori ambientali.

Nonostante la mancanza di supporto per il software Logitech G Hub, che limita la personalizzazione del profilo audio, gli utenti possono ancora sfruttare gli equalizzatori integrati nei loro dispositivi per migliorare l’esperienza audio​. Le G435 sono apprezzate per la loro facilità d’uso, con controlli intuitivi situati sull’auricolare per la gestione del volume e della connessione Bluetooth​.

le Logitech G435 Lightspeed sono un’opzione solida per chi cerca un headset wireless leggero, confortevole e versatile, adatto tanto al gaming quanto all’uso quotidiano. Non perdere questa offerta e acquistale subito con il 50% di sconto.